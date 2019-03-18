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傑布‧布希批川普貿易政策「危險」 籲共和黨人站出來挑戰他

2019-03-18 12:48世界日報 編譯陳韻涵╱綜合17日電

前佛州州長傑布‧布希(Jeb Bush)表示，共和黨必須有人站出來挑戰川普總統，批評總統的貿易等政策「危險」；這是傑布‧布希2016年在總統大選提名初選中，敗給川普以來，兩人最新齟齬。

傑布‧布希在16日播出的有線電視新聞網(CNN)節目「艾克斯檔案」(The Axe Files)中說：「我認為有人必須出來競選，因為共和黨人必須有所選擇；要打敗現任總統很難，但我認為談論攸關保守的對話相當重要。」

他在前總統歐巴馬的資深幕僚艾哲洛(David Axelrod)主持的節目中說：「國家需要有競爭的意識形態，人們是有活力的，專注我們所處的世界和前進方向，而非回到過去。」此言似乎暗指川普2016年的競選口號「讓美國再度偉大」。

傑布‧布希闡述他與川普的歧見，「我們還沒處理重大危機，但單邊主義是很危險的」，並譴責川普的危機處理能力，但讚揚他的稅務改革政策和司法提名。

這場訪談是傑布‧布希與川普最新的口水戰；傑布‧布希2018年形容川普是年輕人的壞榜樣，並曾說川普的競選策略若在十多年前的雷根或老布希時代絕對不會奏效。

傑布‧布希告訴艾哲洛說，共和黨人須要「提供一個令民主黨信服的強制替代選項，而非一味批評他們的想法」。

共和黨迄今暗示可能出馬挑戰川普的，只有前麻州州長威爾德(Bill Weld)。

川普共和黨老布希
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