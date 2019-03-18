美民主黨總統參選人歐洛克「天生競選」論 遭黨內圍攻

2019-03-18 12:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合17日電



民主黨總統參選人歐洛克(Beto ORourke)17日回應他面臨的批評，表示他過去的任何東西都未隱瞞，也從未使用過非法的致幻劑，並將在選舉中使用乾淨語言，而不會口出髒話。他表示，自己談到「天生就要競選」的言論，已在民主黨內受到圍攻。

歐洛克在威斯康辛州向支持者表示，2016年民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓初選之後，就一直沒到威州，致使威州以不到2萬3000張的選票輸給川普。

歐洛克說，威州對民主黨2020年的選舉至關重要，他對密爾瓦基成為民主黨2020年黨代會舉辦地而高興。

歐洛克表示，如果他贏得民主黨提名，將考慮挑選一位女性為競選搭檔，因為女性參選人日益增多，所以女性作為搭檔合情合理，但他承認現在考慮這一問題，為時尚早。

歐洛克去年11月參選德州的國會參院席位，但以微弱之差敗給連任的共和黨聯邦參議員克魯茲。德州選民仍記得當時歐洛克說的髒字「我(他媽的)為你們感到驕傲」。歐洛克17日在被問到是否準備使用清潔語言，尤其在兒童面前時，表示他今後不會說髒字。

歐洛克曾在受訪時表示，他天生注定就要競選總統。但許多民主黨人對他的話感到不悅，明尼蘇達州的聯邦參議員艾米·克勞布查17日表示，儘管她要競選總統，但她不是天生就要競選，因為她1970年代在中西部地區長大，不認為許多人感到一個女性應當總統。

印第安納州South Bend鎮的民主黨市長布提吉格也不滿歐洛克過於自信，表示他天生是要讓自己有用，「我不與任何人爭，民主黨參選人之間更多的是競爭關係，而不是敵手。」

其他民主黨參選人對歐洛克則不是公開批評，新澤西州的聯邦參議員布克表示，他的宗旨是為被遺忘的社區服務。紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)說，她要為民主黨的價值觀而奮鬥。

在被問到如何看待「天生就要競選」的話時，歐洛克帶有悔意地說：「我希望我沒那樣說過。」