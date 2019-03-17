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涉槍殺紐約黑手黨老大 24歲白人嫌犯被捕

2019-03-17 23:13世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

24歲的卡邁羅涉嫌槍殺黑幫老大卡里。(警方提供)
24歲的卡邁羅涉嫌槍殺黑幫老大卡里。(警方提供)
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紐約黑手黨卡里在史泰登島自家門前被暗殺，圖為卡里。(本報檔案照)
紐約黑手黨卡里在史泰登島自家門前被暗殺，圖為卡里。(本報檔案照)
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紐約黑手黨「甘比諾」(Gambino)家族的老大卡里(Francesco Cali)，13日晚在史泰登島(Staten Island)的家門前遭人槍殺；經過三天的偵查，警方16日在新澤西州逮捕一名24歲白人男子卡邁羅(Anthony Comello)，確信他就是涉案槍手，目前還未確定是否有同夥，案件仍在調查之中。

警方在案發後取得的監控錄影顯示，槍手在案發當天開一輛藍色卡車，先是倒車撞向卡里停在自家車道上的凱迪拉克休旅車，卡里於晚9時15分從家裡出門查看，與槍手交談約一分鐘後；槍手突然拿出槍，對著卡里開了約12槍，卡里曾試圖躲到車下，但仍中六彈，送醫後不治身亡。

市警總局犯罪控制策略長謝亞(Dermot Shea)16日召開記者會表示，警方在新州成功逮捕嫌犯卡邁羅，並確信他就是卡車的駕駛，即是槍手；他目前被羈押在新州，將被引渡至史泰登島，將面臨謀殺等多項罪名。

謝亞表示，卡邁羅的藍色卡車很有特點，警方一眼便認出，當時卡邁羅也在卡車的附近；從案發現場卡里的SUV車上尋獲了指紋，警方正與卡邁羅的指紋進行比對。

「案子現階段仍在調查初期，距離調查結束還有一段時間」，謝亞強調，目前還沒有證據顯示卡邁羅與黑幫間有聯繫，但不能排除這個可能；現在也未確定兇嫌是一人作案、或是有其他同夥共謀，也不知道卡邁羅的作案動機。

謝亞說，調查人員正從多項角度考量案情，包括懷疑卡邁羅是與黑幫一名女性成員有關係。

根據卡邁羅的臉書，他畢業於史泰登島Tottenville高中，他的鄰居不敢相信他會殺人，Victor Ujeck表示，卡邁羅是個很好的人，關心家人；另一名鄰居則表示，他認識卡邁羅很久了，「他經常在學校操場打籃球，是個挺好的孩子」。

影音來源：美聯社YouTube官方頻道

24歲的嫌犯卡邁羅(Anthony Comello)目前被警方關押在新澤西。(取...
24歲的嫌犯卡邁羅(Anthony Comello)目前被警方關押在新澤西。(取自臉書)
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希爾表示24歲的嫌犯正被關押在新澤西。(取自視頻截圖)
希爾表示24歲的嫌犯正被關押在新澤西。(取自視頻截圖)
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黑手黨紐約殺人休旅車
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