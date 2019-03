涉槍殺紐約黑手黨老大 24歲白人嫌犯被捕

24歲的卡邁羅涉嫌槍殺黑幫老大卡里。(警方提供) 分享 facebook 紐約黑手黨卡里在史泰登島自家門前被暗殺,圖為卡里。(本報檔案照) 分享 facebook

紐約黑手黨「甘比諾」(Gambino)家族的老大卡里(Francesco Cali),13日晚在史泰登島(Staten Island)的家門前遭人槍殺;經過三天的偵查,警方16日在新澤西州逮捕一名24歲白人男子卡邁羅(Anthony Comello),確信他就是涉案槍手,目前還未確定是否有同夥,案件仍在調查之中。

警方在案發後取得的監控錄影顯示,槍手在案發當天開一輛藍色卡車,先是倒車撞向卡里停在自家車道上的凱迪拉克休旅車,卡里於晚9時15分從家裡出門查看,與槍手交談約一分鐘後;槍手突然拿出槍,對著卡里開了約12槍,卡里曾試圖躲到車下,但仍中六彈,送醫後不治身亡。

市警總局犯罪控制策略長謝亞(Dermot Shea)16日召開記者會表示,警方在新州成功逮捕嫌犯卡邁羅,並確信他就是卡車的駕駛,即是槍手;他目前被羈押在新州,將被引渡至史泰登島,將面臨謀殺等多項罪名。

謝亞表示,卡邁羅的藍色卡車很有特點,警方一眼便認出,當時卡邁羅也在卡車的附近;從案發現場卡里的SUV車上尋獲了指紋,警方正與卡邁羅的指紋進行比對。

An individual is in custody regarding the shooting death of Mr. Cali. The investigation is still ongoing with much work to be done. I want to thank our detectives @NYCDEA, Police Officers @nycpba and @statenislandDA for their professionalism and tireless work. pic.twitter.com/yidD6Mc1Dc