累進式稅制繳多少？ 普立茲克推「公平稅收計算機」

2019-03-17 15:30 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



累進式稅制繳多少？普立茲克推「公平稅收計算機」供民眾自算。 世界日報記者董宇／翻攝 分享 facebook

伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）推出「公平稅收計算機（Fair Tax Calculator）」，讓所有伊州居民可透過此計算程式，查閱新提案「累進式所得稅」實施後，州民將繳交的新稅金數額。

普立茲克日前公布新計畫，結束伊州4.95%的統一稅率，改採依照收入多寡計算稅率的方式徵收稅賦，「累進式稅率」規定，伊州個人或聯合報稅者前1萬美元收入，稅率將為4.75%；超過1萬元之後到10萬元間的收入部分，稅率則以4.9%計算；超過10萬元到25萬元間的年度所得，需繳納4.95%的所得稅率。

而年收超過25萬元部分到50萬元間，州所得稅率將高達7.75%；收入超出50萬到100萬元部分，稅率為7.85%；至於超過百萬元後的收入，則一律以最高所得稅率7.95%課徵。

為幫助民眾更明確了解此項稅制可能帶來的變化，普立茲克特別推出了「公平稅收計算機」，民眾只要輸入個人信息，包括收入、申報狀態、免稅額、撫養人數、已繳納房稅和育兒費用，就可以此計算機算出新稅率後要繳交的稅金。

普立茲克表示，新稅制可以讓伊州97%納稅人繳交的州所得稅減少。

共和黨人和一些商界領袖則不支持這項提議，他們認為，減少個人所得稅只是名義上的，政府會想辦法從其他方面取回這些少收的稅金。

稅務基金會（Tax Foundation）州府稅務政策中心高級政策分析師查克（Jared Walczak）指出，普立茲克的計畫可能會讓伊州在商業環境排名中墊底，伊州最近的稅收競爭力排名全美第36，若累進式所得稅率獲批，伊州排名恐跌至第48名。

公平稅收計算機可上網：www.illinois.gov/FairTaxCalculator。