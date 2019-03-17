芝市級選舉決選 提前投票18日啟動

2019-03-17 15:24 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



芝市級選舉決選，全市提前投票18日啟動。 世界日報記者黃惠玲／攝影 分享 facebook

芝加哥選委會表示，4月2日市級決選的全市50個提前投票所，將從3月18日到4月1日開放，由於包括華埠轄區的25區區長及芝加哥市長均在決選項目，華埠更好團結聯盟呼籲華裔選民踴躍參與，不要放棄選賢與能權利。

華埠更好團結聯盟並公布2月26日市級選舉華埠選區的投票情形，數據顯示華埠三個主要投票所中，投票率為29.3%，其中芝英大廈的投票率最高、興氏小學的投票率最低；而即將在4月2日決選的25區區長候選人中，盧漢士（Byron Sigcho–Lopez）在華埠投票所獲296票，占總票數的42.96%；阿瑟維多（Alex Acevedao）則在華埠投票所拿到89票，占總投票數約13.35%。

華埠更好團結聯盟社區發展專員廖敏欣、培德中心行政主任吳常義相繼說明，2011年的市級選舉共有140萬6037位選民註冊，投票率42.30%；2015年註冊選民有142萬1430人，投票率34.03%，而2015年市長決選，有144萬1637個註冊選民，投票率41.10%；2019年2月26日註冊選民達158萬1755人，投票率35.31%。

吳常義說，4月2日的市級選舉決選席次，包括市長萊特福特（Lori Lightfoot）與普瑞科溫可（Toni Preckwinkle）、財長帕瓦爾（Ameya Pawar）與艾爾雯（Melissa Ervin），以及14個區的區長職位。

華埠更好團結聯盟表示，為讓社區進一步了解25區兩位區長決選候選人的政見，將在3月21日下午5時30分，在華埠培德中心舉辦25區區長候選人論壇，歡迎選民踴躍參加。

由於之前曾傳出疑25區區長候選人買票案件，芝加哥選委會發言人艾倫（James Allen）與社區外展員劉珍說明，選委會正在進行調查，但不會影響4月2日的決選進行。

選委會提到，4月2日決選的提前投票，全市50個提前投票所將從3月18日到4月1日開放，4月2日決選當天全市2069個投票站，則會從早上6時至晚間7時開放。如有疑問，可電（312）269-7900，或查詢選委會網站：www.chicagoelections.com。