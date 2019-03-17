親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓流持續發酵 南加州掀高雄旅遊熱

2019-03-17 14:26世界日報 記者陳開／蒙特利公園市報導

世界日報春季旅展。 記者陳開攝影
世界日報春季旅展。 記者陳開攝影
分享
「韓流」持續發酵，高雄旅遊成為「世界日報春季旅展」熱點話題之一。旅遊業者表示，一睹韓國瑜治下高雄改變是許多遊客的旅行目的，韓國瑜 4月中來訪南加也助長高雄旅遊熱潮。有華裔民眾指出，高雄旅遊資源不算豐富，又曾是民進黨大本營，原本不屑參觀；但如今時局有變，且韓國瑜支持「九二共識」，幫他捧人場。

世界日報16日春季旅展，憑藉大量優質旅行資源匯集人潮。中華民國交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，前往觀光局展台諮詢台灣旅遊的民眾非常多，高雄是詢問頻率最高的目的地之一。不少民眾還表達近期出行的意願，觀光局與部分旅遊業者合作，協助他們選擇合適的出行計畫。

美國亞洲旅行社總裁助理Jonathan Liu表示，高雄市長韓國瑜的個人魅力不凡，現在去高雄旅遊的遊客，絕大多數與韓國瑜有關。美國亞洲旅行也適時推出以高雄為主的七日或八日遊，報名熱絡，最近一次旅行團將在數周內出發。

中華民國總統府發言人黃重諺曾批評韓國瑜酒後直播是「喝醉的土包子」，韓國瑜逆勢操作，在近期的出訪活動中頻頻發包子。受事件影響，赴高雄旅遊升溫。有旅遊業者表示，韓國瑜將於 4月中旬訪問南加州，據悉亦將分發包子。「喝醉的土包子」事件加上韓國瑜的南加之行繼續炒熱話題，讓部分民眾抱著「挺韓」心態去旅行。

有華裔遊客表示，從南加到高雄的路途遙遠，僅以高雄旅遊資源判斷，沒有專程跑一趟的必要。現在南加有這麼多華人遊客想去高雄看一看，多半是受韓國瑜的感召。韓國瑜的魅力征服許多僑胞，去高雄旅遊算是對其「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」施政綱領的支持。

世界日報春季旅展。 記者陳開攝影
世界日報春季旅展。 記者陳開攝影
分享

韓國瑜中華民國華裔
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

累進式稅制繳多少？ 普立茲克推「公平稅收計算機」

2019-03-17 15:30

芝市級選舉決選 提前投票18日啟動

2019-03-17 15:24

退稅變少 川普減稅法惹民怨 共和黨憂影響2020選情

2019-03-17 13:29

川普築牆 眾院26日拚翻案

2019-03-17 00:19

紐約新地標 Vessel步步高陞

2019-03-16 23:45

星期人物／沉默硬漢穆勒 查「通俄」無懼川普圍剿

2019-03-16 23:45

憂非洲豬瘟疫情 美查扣454噸中國走私豬肉

2019-03-16 23:01

整治學府「向錢看」歪風 美議員擬頒布新法

2019-03-16 19:15

美遏鼠患 捕鼠夾、玩具槍上陣

2019-03-16 15:03

高學歷鍍金 起薪差一倍

2019-03-16 13:58

綠卡媽媽回大陸生子 返美大折騰

2019-03-16 13:44

綠卡媽媽逆向回上海生產 中國戶籍更值錢？

2019-03-16 13:44

親蒲亭遭制裁 俄鋁業大亨告美財政部

2019-03-16 13:34

西野購物中心驚傳槍手放火 顧客奔逃

2019-03-16 13:34

星二代「走後門」進南加大 自請退學

2019-03-16 13:31

「裝笨」有殘障優待 美入學作弊出花招

2019-03-16 13:29

美小鎮發生雙人槍擊案 11歲兒童涉嫌被捕

2019-03-16 13:18

韓國瑜僑宴一票2千美金？全美台聯會：謠言

2019-03-16 13:16

微信交友自慰被拍 華裔男子遭勒索

2019-03-16 12:21

紐約華裔藥劑師詐欺「白卡」 判囚2至6年

2019-03-16 12:19

紐約地鐵站傳槍響 警緝2非裔嫌

2019-03-16 12:17
看更多

熱門文章

青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

2019-03-17 08:33

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

2019-03-17 10:00

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

影／紐西蘭清真寺恐攻 主嫌出庭比「白人至上」手勢

2019-03-16 17:09

絕對不留活口！不停補射 屍體也不放過

2019-03-16 15:44

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

昔日陽光教練 為何變成地獄殺手？

2019-03-16 15:46

Model Y亮相特斯拉股價卻重挫 反映4大疑慮

2019-03-16 17:14

十年前投資波音1,000美元，現在可以拿到多少？

2019-03-16 22:13

巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍

2019-03-17 00:00

彭博資訊專欄／波音欠中國一個大人情

2019-03-17 01:30

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 被捕2嫌未涉案

2019-03-17 06:18

為何150位經濟學博士走出象牙塔、加入亞馬遜？

2019-03-17 00:06

基督城槍擊主嫌曾入境土耳其 可能策劃暗殺艾爾段

2019-03-16 21:15

薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42

白宮譴責 川普淡化白人至上

2019-03-16 15:51

選中紐西蘭…要凸顯「舉世無一淨土」

2019-03-16 15:49

川普發動貿易戰 美2018年GDP損失78億美元

2019-03-16 17:14

波音砸重金 升級737 MAX

2019-03-17 00:18

福特宣布德國裁員逾5,000人 整頓歐洲事業

2019-03-16 17:05

台灣起薪停滯不前 漂日求職年輕人勁增

2019-03-16 19:29

脫歐肥皂劇 重傷英經濟

2019-03-17 01:36

紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？

2019-03-17 10:03

教宗盼與習近平見面 上帝藏在細節中

2019-03-16 16:50

基督城槍擊主嫌訪土耳其誰接頭 艾爾段矢言詳查

2019-03-16 23:50

紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程

2019-03-17 10:23

整治學府「向錢看」歪風 美議員擬頒布新法

2019-03-16 19:15

白人至上主義擴散蔓延 加深社會對立與不安

2019-03-17 07:49

紐國屠殺案主嫌無悔意 出庭比出「白人至上」手勢

2019-03-16 23:45

華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾

2019-03-17 11:39

小鎮警察英勇過人 36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯

2019-03-17 00:17

費半衝六個月高點 晶片股利多

2019-03-17 00:21

星期人物／沉默硬漢穆勒 查「通俄」無懼川普圍剿

2019-03-16 23:45

印尼紅毛猩猩遭空氣槍射74發 傷重大難不死

2019-03-17 00:13

梅伊首相寶座難保 恐需下台換脫歐協議過關

2019-03-17 00:04

影／加拿大小飛機險撞上卡車 駕駛大難不死買彩卷慶祝

2019-03-16 17:07

法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突

2019-03-16 23:39

憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館

2019-03-17 10:03

Fed本周開會 利率估不動

2019-03-17 00:19

美韓自貿協定首宗爭端 美要求韓協商

2019-03-17 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top