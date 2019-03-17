韓流持續發酵 南加州掀高雄旅遊熱

2019-03-17 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／蒙特利公園市報導



世界日報春季旅展。 記者陳開攝影 分享 facebook 「韓流」持續發酵，高雄旅遊成為「世界日報春季旅展」熱點話題之一。旅遊業者表示，一睹韓國瑜治下高雄改變是許多遊客的旅行目的，韓國瑜 4月中來訪南加也助長高雄旅遊熱潮。有華裔民眾指出，高雄旅遊資源不算豐富，又曾是民進黨大本營，原本不屑參觀；但如今時局有變，且韓國瑜支持「九二共識」，幫他捧人場。

世界日報16日春季旅展，憑藉大量優質旅行資源匯集人潮。中華民國交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，前往觀光局展台諮詢台灣旅遊的民眾非常多，高雄是詢問頻率最高的目的地之一。不少民眾還表達近期出行的意願，觀光局與部分旅遊業者合作，協助他們選擇合適的出行計畫。

美國亞洲旅行社總裁助理Jonathan Liu表示，高雄市長韓國瑜的個人魅力不凡，現在去高雄旅遊的遊客，絕大多數與韓國瑜有關。美國亞洲旅行也適時推出以高雄為主的七日或八日遊，報名熱絡，最近一次旅行團將在數周內出發。

中華民國總統府發言人黃重諺曾批評韓國瑜酒後直播是「喝醉的土包子」，韓國瑜逆勢操作，在近期的出訪活動中頻頻發包子。受事件影響，赴高雄旅遊升溫。有旅遊業者表示，韓國瑜將於 4月中旬訪問南加州，據悉亦將分發包子。「喝醉的土包子」事件加上韓國瑜的南加之行繼續炒熱話題，讓部分民眾抱著「挺韓」心態去旅行。