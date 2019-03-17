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退稅變少 川普減稅法惹民怨 共和黨憂影響2020選情

2019-03-17 13:29世界日報 編譯劉煥彥╱綜合16日電

川普總統不時誇耀，他主導的2017年減稅法造福了全美國，但今年不少美國人發現拿到的退稅變少了，民間正在瀰漫一股不滿情緒，想為川普辯護的共和黨人也開始焦慮，深怕不利2020年的總統選情。

彭博新聞網報導，共和黨人擔心，如果連中產階級都無法說服，減稅法長期是否能繼續執行下去不無疑問，還可能進一步影響民眾的消費行為。

在此之前，沒什麼人注意每年春天財政部每周發布的上周平均退稅金額，但隨著報稅季節逼近，今年退稅金額似乎又不如以往，使得每周統計的政治味愈來愈大。

若當周數字不佳，財政部會拖到周五深夜才公布；若數字不錯，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)隔周就拿來在電視上作文章。

14日米努勤在眾院歲出入委員會就說，「稅金變少了，所以退稅應該也變少了」，並提到很多民眾沒有改變預扣所得稅額度，因此退稅金額與去年一致。

民主黨人則看到攻擊共和黨的大好機會，因為民主黨本來就認為，減稅法似乎對有錢人的幫助更大，中低收入民眾反而無法拿到生活所需的退稅金額。

儘管減稅法是共和黨在川普上台後的重要政績，但今年多項民調顯示，大約只有39%民眾贊同這麼做。

民主黨籍的加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)表示，許多選區納稅人抱怨，今年春天拿到的退稅金額不如預期。

原本國稅局(IRS)針對沒有預扣足夠所得稅的納稅人要罰款，但趙美心已經在眾院提案降低罰金，因為預扣所得稅的算法改變，「大家仰賴退稅金額來付帳單，所以才會這麼不高興」。

報導指出，美國人似乎喜歡把這個甜頭放在一邊，等到春天退稅季節再好好享用。有種說法是，這就好像納稅人每年秋天給政府一筆無息貸款；到了春天民眾拿到退稅金，就可以用來償還大額負債，或是花錢去渡假。

理財網站Bankrate在2015年一項調查顯示，大多數民眾都希望在春天拿到退稅；所得3萬元以下的民眾有57%希望拿到退稅；所得5萬元至74999元的民眾有63%希望如此；所得7萬5000元以上的民眾，也有53%希望拿到退稅金。

市場研究機構「牛津經濟研究院」經濟學家凡霍騰(Nancy Van Houton)說：「這聽起來是很不理性，但許多家庭似乎都想拿到大額退稅金，因為大家視之為儲蓄，而且不是在其他狀況下會存下來的錢。」

川普減稅法惹民怨。 美聯社
川普減稅法惹民怨。 美聯社
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