整治學府「向錢看」歪風 美議員擬頒布新法

2019-03-16 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國頂級大學爆發入學舞弊案，逾50位入學顧問、體育教練及富爸富媽以涉嫌行賄詐騙的罪名遭起訴，連帶讓頂尖學府錄取富家子弟的正當方式遭到質疑。美國議員考慮頒布新法，降低財力在大學入學時的影響力。

其中最令議員關注的是向學校捐款可獲得稅務減免，以及提早綁定入學（ED）計畫。評論家表示，慷慨捐贈讓捐贈家庭在入學時享有不公平的優勢。而ED要求提早錄取的學生強制入學，剝奪學生衡量各校助學金的機會，受惠的是能負擔全額學費的學生。

參議院財政委員會的民主黨議員懷登（Ron Wyden）計劃提出新法案，若捐贈者的子女計劃就讀或申請入學，捐款將不再享有抵稅。「聯邦政府不應透過減稅獎勵捐贈者來延續這個體制，因為捐贈者獲得的好處根本無法估量。」

議員還計劃近幾周重啟2017年由參議員庫恩斯（Chris Coons）及艾薩克森（Johnny Isakson）提出的法案，對低收入戶學生比例最低的大學及學院罰款。

部分共和黨員表示，入學行賄案證明應革除所有大學入學偏袒待遇，包括積極平權措施（affirmative-action policies）。川普行政團隊已加強大學招生部門的法律審查，積極平權措施就是其中一項重點。教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）表示，正在檢視起訴案內容，並判定是否同時違反教育部法規。戴弗斯在聲明中認為，行賄屬於從優招生的其他形式。

國會向來避免直接面對大學招生體制中惠及富家子弟及白種人的體制，像校友資源、運動績優生及大手筆捐贈。國會的政策主要側重於透過裴爾獎學金（Pell Grant）及聯邦助學貸款，提高低收入戶及弱勢學生進入高等教育的機會。

其中一起有關哈佛入學管道的訴訟（與本周舞弊案無關），指控富有及擁有校友資源的家庭享有不公平優勢。法院的文件載明，招生部門通常會特別標記大手筆捐贈者的子女。根據原告對哈佛入學數據的分析，若申請入學者的父母至少一方畢業於哈佛，錄取率為33.6%，是其他學生的五倍以上。