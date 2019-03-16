美遏鼠患 捕鼠夾、玩具槍上陣

2019-03-16 15:03 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ╱聖拉蒙報導



地鼠氾濫，華人滅鼠有妙招：捕鼠夾，玩具槍……。 分享 facebook

美國加州東灣聖拉蒙居民陸瀅日前說，前段時間後院草地上地鼠氾濫，他巧用捕鼠夾殺死一隻20公分的地鼠。將此事放到朋友圈後，留言上百條，可謂「一石激起千層浪」，不少朋友分享殺鼠妙招，有人用玩具槍，有人建議用開水燙，有人用汽車尾氣熏。

陸瀅說，2個月前，就發現後院草地上出現一個小土包，沒過多久，土包越來越多，每隔半米一個，連小菜地都被殃及。有些土包連起來呈直線，基本從草地一邊穿越到另一邊。經研究發現是地鼠在打洞，「地鼠不僅把草皮弄得亂七八糟，還咬死植物，非常討厭。」

陸瀅一家人開始上網查詢，商量如何滅鼠。雖然網上有人建議下藥，但考慮家中有寵物狗，鄰居也養貓狗，一旦被吃下，會造成誤傷，他們決定找環保安全的辦法。調研之後，決定雙管齊下，在丈夫同事的建議下，買了高速路用於路障的冷火焰，希望熏死老鼠。此外，陸瀅還買了捕鼠器。

陸瀅表示，安裝捕鼠夾有訣竅。地鼠非常狡猾，挖洞吃東西，但會將洞口塞住，所以才會看到一個個土包。剛開始，她丈夫安裝捕鼠器有點敷衍了事。隔天早上沒動靜，旁邊又多了個土包，地鼠顯然沒上當。於是兩人又重新放置。在地上挖洞，距離地面10幾公分，將捕鼠器斜著30度插入地面，大的入口方向對準地面，捕鼠器上面的一個小洞側面和草地平行，將器械四周用土掩蓋，剛好露出小洞口，器內放置花生醬誘餌。地鼠看到小洞口，會以為是自己挖的洞，經不住食物的誘惑，從捕鼠器下方入口進入被抓，成甕中之鱉。

第二天早上起來，陸瀅看到彈簧彈起來，將信將疑過去看，才發現真的抓住一隻大地鼠，此後後院土包就沒有增多，估計地鼠嚇怕了。她將此事和照片放在微信朋友圈，沒想到收穫留言138條，原來不少華人朋友家中都有鼠患，「開個玩笑說，可謂罄竹難書。」

很多朋友都分享如何殺鼠。有人用玩具槍居然打中老鼠，有人用開水燙，有人建議放口香糖，地鼠吃下去後黏住腸胃就完蛋。有人建議裝一些汽車尾氣，熏死地鼠。還有人建議用狗狗糞便和尿液熏。「也有朋友說用粘老鼠板，但還是因為寵物狗的問題，只能作罷，不管怎麼殺鼠，總之要因地制宜。」