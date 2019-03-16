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綠卡媽媽逆向回上海生產 中國戶籍更值錢？

2019-03-16 13:44世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

中國媽媽來美產子熱度不減，但近期卻有綠卡媽媽逆向而行，回中國生產寶寶。「中國一線城市戶籍」與「美國國籍」誰更值錢？

在洛杉磯居住十年的何女士近期回到故鄉上海生產，包括爺爺奶奶、外公外婆全家在上海喜迎寶寶落地中國。「確實很多媽媽問我，既然你們兩人都有綠卡，為什麼回來將孩子生在中國？」她表示，自己的兩個孩子都可以生在美國，但還是選擇回中國生產，「我們倒覺得將孩子生在中國很自然」。

何女士表示，孩子出生在中國，當他們成年後可以多一個選擇，是留在美國還是回到中國發展。如果孩子回中國發展，他們有自己的戶口、社保卡、身分證，長到學齡期回中國讀書，也是一個不錯的選擇。雖然很多華人了教育將孩子生在美國，但她和丈夫則認，中國的基礎教育在很多領域比美國更紮實，況且孩子在中國從小學習中文，打好基礎後再回美國。再有，孫輩留在祖父母身邊，對在美國打拚的中年人也是很大支持。「當然，我們也知道，出生在外國的美國公民不能選總統」，何女士笑言，她和家人都不敢有此奢望。

不過從兩個多月前在上海生完孩子坐完月子，到日前帶孩子第一次進入美國，整個過程中的諸多麻煩實在始料未及。「我是懷孕七個月回去的」，何女士表示，自己的心臟從來沒問題，但這次飛機上被手錶幾次提醒心跳超過120，而飛機上也沒有相關醫師和護理知識的空乘人員，讓她加倍緊張。

新生兒首次來美必須辦理諸多手續，具備旅行文件（Transportation Letter）以及各種證明，相當複雜。何女士表示，此次和她前後回國生產的還有舊金山的一位好友，開始都不知道，綠卡父母在中國出生的孩子來美必須具備旅行證，一份給中國海關，另一份給美國海關，表示允許新生兒進入美國。而辦理新生兒來美旅行證又是一番不小的折騰。

「但所有這些資訊，我們當時在美國和中國領事館官方網站上都沒能查到」。何女士表示，可能是因從美國回中國生產的人極少，也不曾從過來人那裏得到經驗，自己和家人「就像是第一個吃螃蟹的人，誤打誤撞」，自己摸索著帶好了親子關係證明、父母綠卡及複印件、父母中國身分證、戶口本、新生兒醫學公證書、父母護照、航班信息等等一堆證明，全家大人從上海飛到廣州美領館給孩子辦理旅行證，美領館卻表示因孩子是新生後首次前往美國需要「驗明正身」。一家人不得不從廣州返回上海，帶上孩子重新預約、重新面談。

而她的舊金山朋友情況更糟，始料未及的幾回折騰，不僅新生兒父親回美上班時間大大耽誤，還額外耗費不少金錢。

更令兩名新媽媽意想不到的是，兩人先後分別從舊金山和洛杉磯入關時，不約而同被關進了「小黑屋」，為新生兒辦理入境手續，苦等移民官數小時。

「如果事先知道這麻煩，真不如就地在美國生產」。何女士表示，兩個月大的孩子辛苦坐上十幾個小時，又在海關小黑屋長達數小時等待哭，非常可憐，讓人不忍。

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