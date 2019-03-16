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綠卡媽媽回大陸生子 返美大折騰

2019-03-16 13:44世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

在美國生活了十年的綠卡媽媽，兩個多月前回中國生孩子，當她和家人歡天喜地帶著新生兒長途飛行12個小時人困馬乏回到美國時，母子兩人卻被關進「小黑屋」。前後四個小時，孩子連哭三小時無人問津，相當無助。新生兒母親表示，早知如此麻煩，兩國相關資訊嚴重缺乏，就不會折騰回中國生孩子了。

在洛杉磯工作的何女士，日前和先生以及公公婆婆帶著七歲半的大女兒和剛出生兩個月的小兒子回美，下了AA航班，電腦填寫入境卡，遞交海關申報表，一切看似順利，但輪到她和她的新生兒時過關時，兩人被截了下來。

移民官說，因新生兒是第一次入境美國，需要辦理特別手續」，何女士表示，她當時給面談的移民官出示了離開中國前，專門到美國駐廣州領事館辦理簽發的綠卡父母（她和先生都是綠卡持有者）新生兒來美簽證號，但櫃檯的移民官似乎並不熟悉，在告知何女士的其他家人可以先行離去後，何女士和襁褓中的新生兒被帶進了「小黑屋」。

小黑屋其實不黑，何女士表示，倒像是中國的銀行，有五、六個辦理窗口，下面有百來張椅子，門口有前臺，她登記時，裏面已有近百人，同時不斷有人離開，也不斷有人進來。由於和家人分開時太急，她只是帶了手機和奶粉包，手機沒有信號，她和家人的聯繫完全中斷。之後一等就是三個小時，期間孩子一直不停哭，但沒有任何工作人員前來過問，也似乎沒有工作人員打算照顧她這位新生兒母親和嬰兒，「旁邊一同等的也有三、四歲的小孩子和殘疾人，也都沒有獲得任何人文關懷」。

進入第四個小時之際，何女士終於等到面談。移民官要求她提供新生兒和她的護照、她的綠卡、孩子出生證原件，以及醫學證明公證書等等，這才發現之前與家人分開時太急，這些文件都沒在手上，又因海關信號關閉手機不通，一時無法和家人聯繫上。不過何女士表示，那位辦事的移民官倒是相當不錯，陪她出到大廳打電話給家人，結果發現家人因左等右等不見人影，已經回家，如果再返回機場，還需至少一個多小時。

剛剛抵達的航班中有人員不斷進入小黑屋，實在沒有辦法，最後移民官允許她和她的新生兒，另約4月份去洛杉磯市中心國務院辦公室，再次辦理新生兒落地綠卡。移民官告訴何女士，如果資料準備齊全的話，當天新生兒的綠卡就會直接進入辦理流程。

何女士表示，據她所知，綠卡父母回中國生孩子後，第一次將孩子帶回美國時，需由一名監護人陪同，該監護人必須符合在孩子出生後，第一次入境美國的條件。新生兒則必須在首次進入美國的一年辦理綠卡。

儘管如此，何女士表示，綠卡父母回中國生孩子，中美兩國許多相關的手續對接資訊，還相當缺乏，導致當事人無所適從。

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