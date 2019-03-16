「裝笨」有殘障優待 美入學作弊出花招

2019-03-16 13:29 世界日報 編譯組／綜合報導



近來爆發的父母花錢幫子女應考作弊醜聞抖出各式花招，包括提供筆跡樣本給槍手，還要子女「裝笨」以便獲鑑定有學習障礙，得以取得單獨應考或延長答卷時間優待。

洛杉磯市場行銷女神白金漢（Jane Buckingham）安排兒子去休士頓考ACT，監考人員已被收買。不料兒子必須割扁桃腺無法遠行，於是改花5萬元找槍手為兒子代考。為讓兒子安心，白金漢特別要來一份考題要兒子在家應試。另外要兒子寫一段文字交給槍手，給槍手作筆跡樣本。

為體諒殘障考生，SAT與ACT都有優待辦法。只要考生提供醫師或學校殘障證明，就可獲得特別安排。不肖業者辛格（William Singer）教導家長，可利用包括視力欠佳與必須洗腎等理由，就不必去測驗中心，可在特別指定地點應考，應考時間也從一天延為兩天。

為取得殘障資格，辛格還有一記妙招，就是要考生被鑑定有學習障礙，辛格買通一名心理學家為考生做鑑定。辛格告訴紐約律師樓老闆凱普蘭（Gordon R. Caplan），要他女兒在做鑑定時要裝笨一點，不能像平常那麼聰明，要遲鈍一些，凱普蘭為此付出7萬5000元。

辛格控制兩個測驗中心，一個位於西好萊塢，另一個位於休士頓。辛格教導富爸富媽提出一些理由，例如考生要參加婚禮或成人禮，要求到西好萊塢或休士頓測驗中心應考，兩個中心的監考人員都已被收買。

殘障考生可延長答卷時間，也可在私人房間答卷，還有中間休息時間。測驗中心還可提供專人，代填由考生讀出的答案。

被收買的監考人員可將正確答案告訴考生，或等考生完成答卷後為考生修正答案。如有槍手在場，監考人員裝做不知情。