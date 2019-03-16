西野購物中心驚傳槍手放火 顧客奔逃

2019-03-16 13:34 世界日報 編譯組／綜合報導



就在紐西蘭爆發清真寺恐襲案後，洛杉磯世紀城西野（Westfield Century City）購物中心3月15日驚傳有槍手在亞馬遜店放火。顧客有人四散奔逃，有人就地掩避。購物中心外面停滿警車，警員進入亞馬遜店，但沒找到持槍男子。在警報解除後數小時，很多顧客依然無法進入停車場開走自己車子。

雖然警方表示其實沒人看到槍手，但KNX廣播電台報導購物中心監視器拍到一名年輕男子手上有槍。目擊者林納利斯（Ian Linares）告訴KTLA電視台，他在亞馬遜店看到小火。一名女店員告訴他，一名持槍男子放火後閃人。女店員從後面拿來一個滅火器，他幫著她滅火。另有報導說，濃煙從亞馬遜店飄出，啟動自動灑水器。

警方中午約12時40分據報趕到現場，立即下令淨空購物中心。後來發現並沒有嫌犯開槍後，改成要民眾就地掩避。警方在下午約2時30分解除警報，民眾可自行離開，但購物中心仍然關閉，直到傍晚才重新開放。

律師艾蒙德（Paul Almond）告訴城市新聞社（CNS），他在一家餐廳午餐吃到一半，餐廳經理說警方要所有人立即離開，所以錢也沒付就跟著大家走出購物中心。他在購物中心外面看到其他逃出來的顧客等在外面，不知如何是好。他走過馬路想進去一幢有銀行的大樓，才發現周邊寫字樓與商店也全都被封鎖。

一家成衣店員工把大門上鎖，招呼客人一起在地下室躲了兩小時。在另一家衣店逛的艾布卡利安（Giselle Abcarian）說，一些客人聞訊驚慌逃走，她們則找地方躲著。最糗的是吉亞奎姆卡（Jason Giaquimca），他正在更衣室試裝，結果梅西百貨公司店員要所有人立即離開。他就這樣穿著有標籤的新衣，在購物中心外徘徊三小時。