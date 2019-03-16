美小鎮發生雙人槍擊案 11歲兒童涉嫌被捕

2019-03-16 13:18 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



新罕布夏州艾爾頓鎮發生雙人槍擊案，11歲兒童被捕。(記者唐嘉麗／攝影) 分享 facebook

新罕布夏州艾爾頓( Alton)鎮15日上午發生兩人在屋內被槍擊的事件，警方之後，逮捕11歲持槍兒童。

據新罕布夏州WMUR電視台，雙人槍擊案發生在早上7時30分左右、艾爾頓鎮Dobbins Way街的一戶住家內，11歲嫌犯持槍逃入屋外的樹林內；警方派出一支特警隊入林尋找嫌犯，約在9時發現和逮捕嫌犯。

據新州聯邦袖報報導，地方檢察官證實兩名被槍擊的受害者中，已有一人遇害死亡。

艾爾頓警察局局長海茲(Ryan L. Heath)說，由於男孩持槍逃逸，該鎮公立學校立刻下令封鎖，不准任何人進出學校，但課堂仍照常進行；警方並採取預防措施、派武裝安全人員在校外維安，直到男孩被捕，約上午10點左右才解除封鎖。

新罕布夏州總檢察官麥唐勞( Gordon J. MacDonald)、州警局長魏格勒( Christopher J. Wagner)和艾爾頓警察局局長海茲 隨後發表聯合聲明表示，警檢正處理槍擊事件，目前調查仍屬初步階段，但這椿「嚴重的意外」應對公眾沒有威脅。

艾爾頓鎮是新罕布夏州 Winnipesaukee大湖南端的小鎮，人口約5200人；事發時間在民眾上學上班的時間，鄰居看到大批警察陸續湧入、封鎖道路的大陣仗頗為吃驚，也為不幸事件感到不解和感傷。