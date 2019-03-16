韓國瑜僑宴一票2千美金？全美台聯會：謠言

2019-03-16 13:16 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



波城韓粉上周末在首次韓國瑜僑宴籌備會中搶訂餐會桌位。(記者唐嘉麗／攝影) 分享 facebook

坊間傳出韓國瑜訪問美國時，僑界餐票價格飆到2000美金的謠言，主辦波士頓僑宴的全美台灣同鄉聯誼會會長馬滌凡15日以「絕無此事」鄭重否認；她說，波士頓餐會依距離主桌座位遠近分50、60，和70元（美金，以下金額都為美金）三種票價，現在票已全部售空，還有長長的等候名單。

據最早出現在Line群中的信息，一票2000元之說似來自一位台灣知名命理師最近在美西的演講；消息傳散後，台灣媒體有報導，韓國瑜接受媒體採訪時回應表示「不希望變成奢華之行」，「希望一切回歸簡樸」。

波城韓國瑜餐會近700張票在公開售票24小時內全部售罄，消息和動作慢的人急得到處找票求票；有人詢問主辦單位可否買「不吃飯的站票」；有人說要「自備小板凳、泡麵與會」；住在北郊顏姓韓粉說，知道消息時，票已賣光；後經指點，也不管已近半夜、不應擾人的禮術，立刻致電向訂購兩桌的友人求票，拿到兩張票「真的好開心」。

馬滌凡說，波城韓粉太熱情，這幾天索票求票電話接不停；波士頓李姓男子不但拜託尋找兩張餐券，還自薦要當韓國瑜波城護衛隊；康州劉小姐求索三張票，說一定要開車幾小時來看韓國瑜；最令人感動的是新澤西一名懇求兩張餐券的李姓男子，「沒有兩張，一張也行」；他說，自己因為不久前動過大手術，現在不能開車，「如果有兩張，我請朋友開車帶我來；若僅一張，我叫Uber北上」。

她說，目前餐券都是登記訂購，因為沒拿到票，許多登記者恐怕到時有意外和遺漏，不斷在詢問。「我收到太多要確認餐券的簡訊、Line和留言」，主辦單位現決定3月31日(周日)下午3時至5時，在紐英崙中華公所(90 Tyler St., Boston )召開第二次韓國瑜僑宴籌備會，到時訂票者繳錢取票。若當日不克與會，必須在31日之前，把餐費支票寄到：P.O. Box 45, Waban, MA 02468；31日籌備會之後，所有未付費的餐券將釋出給等待名單上的候票者。