紐約華裔藥劑師詐欺「白卡」 判囚2至6年

2019-03-16 12:19 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



黃新位於華埠的藥房從2017年被查後就大門緊閉。（本報檔案照） 分享 facebook

華裔女藥劑師黃新(Hin Wong，音譯)涉嫌詐欺聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)，於2017年被紐約州檢察長起訴，控以一級重竊罪等20項罪名，上月認罪後，15日紐約州高等法院判其二到六年監禁，並沒收360萬元財產。

50歲的黃新是一名執業藥劑師，擁有位於華埠獲架街131號(131 Walker St.)的「紐約西藥房」(NY Pharmacy)，以及位於曼哈頓東121街203號和一大道2021號的另兩家藥房，目前三家藥房都已關閉。

根據法庭文件，2014年7月至2017年8月間，黃新的藥房向醫保公司寄去1500萬元藥品帳單，但實際上只購買900萬元藥品，其他的600萬元全被她私吞；醫療詐欺控制組的便衣人員曾多次假扮病人去藥房買愛滋病(HIV)相關的處方藥，黃新都會給他們發放回扣，並表示如果他們能介紹來更多有醫保的客戶到藥店，她將支付回扣。

藥劑師黃新認罪，將被判二至六年監禁。（本報檔案照） 分享 facebook

由於病人的白卡能每月能報銷2000元，黃新通過白卡項目中對處方藥的自動再續，獲得超過60萬元的收益，但實際上卻沒有給真正給病人開出相關藥品；根據州法和醫療保險規章制度，均嚴令禁止推薦病人和對處方藥支付回扣的行為。

除刑事罪名外，州檢察長辦公室還對黃新實施民事財產沒收，凍結其銀行帳戶和房產，其中還包括她名下另一處名為「KT Studio Inc.」的資產；黃新還需歸還360萬元，償還給白卡項目，其中有70萬元現金。

州檢察長辦公室呼籲民眾發現任何醫療健保詐騙行為，可撥打(800) 771-7755或登錄ag.ny.gov/medicaid-fraud/contact投訴。