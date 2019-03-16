害嬰兒受傷、無益發展 新州擬禁學步車

2019-03-16 11:46 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



嬰兒學步車(baby walkers)因安全和科學理念問題在美國備受爭議，州參議會法律與公共安全委員會(Senate Law & Public Safety Committee)日前通過一項法案，擬禁售學步車。

法案由參議員琳達·格林斯坦(Linda Greenstein)提出，她認為學步車曾造成嬰兒受傷甚至死亡，對嬰孩的發育也並沒有幫助，因此應禁止出售。根據法案，違法出售學步車將被處以1萬元罰款，屢犯者每次2萬元。

根據小兒科期刊(Pediatrics)研究指出，1990年到2014年有23萬名15個月以下的嬰兒，因坐學步車而受傷送急診，其中91%頭部或頸部受傷、30%患者腦震盪或骨折，四分之三的傷者滑落樓梯；其他常見的情況是摔出學步車，或因為坐了學步車而觸得平常摸不到的物品或因此燙傷。

美國小兒科學會(AAP)數十年來呼籲禁用學步車，或禁止廠商製造、販售或進口到美國，但未見成效。小兒科醫師也指出，一歲前的孩子應多練習爬行，以刺激腦部、前庭發展、學習四肢協調性，若太早學走路，手部的運動就顯得較少，整體四肢的平衡、協調也會較少練習。

然而業者反對該法案。青少年商品製造協會(Juvenile Products Manufacturers Association)代理律師Allie Esielonis指提案違法聯邦法，且學步車近年安全性能改進明顯，受傷率降低了90%。