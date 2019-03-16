美爆出富豪明星行賄「走後門」 大學念名校真的有差嗎？

2019-03-16 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國日前爆出大學入學舞弊案，明星和富豪行賄以便子女能「走後門」擠進名校，加州商人辛格（William Rick Singer）是收賄主謀，遭美國聯邦檢察官起訴。路透 分享 facebook

美國日前爆出大學入學舞弊案，明星和富豪行賄以便子女能「走後門」擠進名校，導致50人遭起訴。外界大惑不解：進哪家大學或履歷表有無名校加持，真的很重要嗎？根據美國NBC電視網，答案取決於你問誰而不同。

醜聞爆發之前，美國前總統歐巴馬在猶他州鹽湖城參加一項科技會議，他說：「我不知道為我工作的人都上哪幾家大學。我只問：他們能否把工作做好？」

但數據顯示，長春藤名校耶魯大學（Yale）畢業生的平均起薪是6萬8300美元（約台幣212萬元），比密西西比河谷州立大學（Mississippi Valley State University）的3萬2000美元高出一倍。進入名校不僅只是想起薪多幾萬美元而已，也希望為履歷表增添份量。

阿肯色大學教育政策和心理學政策的助理教授強納森・魏（Jonathan Wai）去年公布的分析研究顯示，富比世的最具影響力人物排行榜，有超過50%的女性和超過80%的男性都唸名校。每年1月在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇（WEF），90%的學術界人士和40%的企業執行長當初念的是名校。 富比世億萬富豪排行榜，也有超過40%的人進名校。

對覺得小孩上哪家大學是自身社會地位另一表徵的父母來說，大學入學申請因此成為不遺餘力的追求。

《父酬者：姓氏、階級與社會不流動》一書作者克拉克說：「大多數父母，尤其是上流社會，都非常重視子女的社會和經濟成就，願意砸時間或重金追求這些目標。他們只是想確保子女獲得最好的，不是想損害他人的機會。但是這個社會只有這麼多具地位、影響力和財富的位子。」

對那些不必擔心學費沒著落的小孩來說，他們的重點變成學校聲望和排名，父母的期待形成莫大壓力。

其實上大學取得學位就已經是一項重要成就，可開啟新的職涯機會，創造更高的終身收入，儘管性別差異仍舊存在。根據美國社會安全局，擁有學士學位的男性一生可增加90萬美元收入，女性則增加63萬美元。所以，從這個角度來看，到哪裡上大學不一定重要，重要的是要念完。

好消息是凡事都有例外。臉書創辦人祖克柏、已故蘋果執行長賈伯斯和微軟創辦人蓋茲都是大學輟學但白手成家的億萬富翁，登上今年富比世富豪榜的最年輕億萬富翁凱莉．詹娜，年紀相當於大四生，卻不追求學歷。