親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

紐西蘭大屠殺槍手 出庭受審面無表情

美爆出富豪明星行賄「走後門」 大學念名校真的有差嗎？

2019-03-16 08:21聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國日前爆出大學入學舞弊案，明星和富豪行賄以便子女能「走後門」擠進名校，加州商人...
美國日前爆出大學入學舞弊案，明星和富豪行賄以便子女能「走後門」擠進名校，加州商人辛格（William Rick Singer）是收賄主謀，遭美國聯邦檢察官起訴。路透
分享

美國日前爆出大學入學舞弊案，明星和富豪行賄以便子女能「走後門」擠進名校，導致50人遭起訴。外界大惑不解：進哪家大學或履歷表有無名校加持，真的很重要嗎？根據美國NBC電視網，答案取決於你問誰而不同。

醜聞爆發之前，美國前總統歐巴馬在猶他州鹽湖城參加一項科技會議，他說：「我不知道為我工作的人都上哪幾家大學。我只問：他們能否把工作做好？」

但數據顯示，長春藤名校耶魯大學（Yale）畢業生的平均起薪是6萬8300美元（約台幣212萬元），比密西西比河谷州立大學（Mississippi Valley State University）的3萬2000美元高出一倍。進入名校不僅只是想起薪多幾萬美元而已，也希望為履歷表增添份量。

阿肯色大學教育政策和心理學政策的助理教授強納森・魏（Jonathan Wai）去年公布的分析研究顯示，富比世的最具影響力人物排行榜，有超過50%的女性和超過80%的男性都唸名校。每年1月在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇（WEF），90%的學術界人士和40%的企業執行長當初念的是名校。 富比世億萬富豪排行榜，也有超過40%的人進名校。

對覺得小孩上哪家大學是自身社會地位另一表徵的父母來說，大學入學申請因此成為不遺餘力的追求。

《父酬者：姓氏、階級與社會不流動》一書作者克拉克說：「大多數父母，尤其是上流社會，都非常重視子女的社會和經濟成就，願意砸時間或重金追求這些目標。他們只是想確保子女獲得最好的，不是想損害他人的機會。但是這個社會只有這麼多具地位、影響力和財富的位子。」

對那些不必擔心學費沒著落的小孩來說，他們的重點變成學校聲望和排名，父母的期待形成莫大壓力。

其實上大學取得學位就已經是一項重要成就，可開啟新的職涯機會，創造更高的終身收入，儘管性別差異仍舊存在。根據美國社會安全局，擁有學士學位的男性一生可增加90萬美元收入，女性則增加63萬美元。所以，從這個角度來看，到哪裡上大學不一定重要，重要的是要念完。

好消息是凡事都有例外。臉書創辦人祖克柏、已故蘋果執行長賈伯斯和微軟創辦人蓋茲都是大學輟學但白手成家的億萬富翁，登上今年富比世富豪榜的最年輕億萬富翁凱莉．詹娜，年紀相當於大四生，卻不追求學歷。

履歷表富比世經濟
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

首度動用否決權！川普推翻國會決議 討築牆經費

2019-03-16 05:16

為數十萬美元！美國防情報局前官員 承認為中國當間諜

2019-03-16 08:57

網紅治國 臉書與美國政治人物同床異夢

2019-03-16 01:54

批穆勒不應提通俄報告 川普：這不應再發生於總統身上

2019-03-15 23:18

兇手假車禍誘他出門 紐約黑幫老大家門前中6槍喪命

2019-03-15 18:32

最有勢力黑幫 甘比諾家族昔如教父操控政壇

2019-03-15 18:32

老大慘死 黑幫變天恐掀腥風血雨之戰

2019-03-15 18:32

槍手製造假車禍引出門 紐約黑手黨老大遇害

2019-03-15 14:10

穆勒通俄案調查報告 眾院要求公開

2019-03-15 14:10

川普緊急狀態命令 參院表決推翻

2019-03-15 14:10

美國會首次！川普全國緊急狀態 參院也推翻

2019-03-15 13:44

人氣王歐洛克年輕選民熱捧 但持續戰力受考驗

2019-03-15 13:34

爆紅「藍潮」領袖 歐洛克參選美總統 強打「團結牌」

2019-03-15 13:32

「他瘋了」 川普嘲手部動作太多 歐洛克：雞毛蒜皮小事

2019-03-15 13:31

投資逾百億 曼哈頓下城將填海造陸

2019-03-15 12:26

紐約黑手黨甘比諾家族老大 身中數槍不治身亡

2019-03-15 11:27

參院通過終止國家緊急狀態 川普揚言動用否決權

2019-03-15 09:38
看更多

熱門文章

紐西蘭基督城濫射49死48傷 已拘捕3男1女嫌犯

2019-03-15 14:24

沉寂29年！紐西蘭恐怖濫射 槍手：太多目標沒時間瞄準

2019-03-15 12:36

整理包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

2019-03-15 21:44

凶嫌臉書直播清真寺內掃射畫面 紐西蘭基督城槍擊案至少6死

2019-03-15 11:41

10歲男童問怎麼開一家航空公司 澳航CEO暖回信

2019-03-15 10:44

別再阻止孩子吃鼻屎 美醫師：能增加免疫力

2019-03-15 13:42

紐西蘭基督城槍擊案傳至少6死 目擊者：到處都是死者

2019-03-15 10:48

紐西蘭槍響49死 日本留學生逃過一劫

2019-03-15 17:08

影／紐西蘭恐攻主嫌落網 警車衝撞嫌犯車壓制逮捕

2019-03-15 23:09

航管對話曝光 衣航墜毀前震盪數百呎嚇壞機長

2019-03-15 13:01

紐西蘭清真寺槍擊 傷亡攀升至49死

2019-03-15 16:47

紐西蘭清真寺恐攻增至49死48傷 3分鐘懶人包看這裡

2019-03-15 16:23

北韓擬終止與美去核對話 金正恩將宣布下一步

2019-03-15 11:33

衣航中方搜救3天 出土遺物讓網友哭了

2019-03-15 16:02

義媒：中國踩剎車 習近平與教宗會晤破局

2019-03-15 20:01

槍手發表74頁宣言…移民問題 引爆激進白人焦慮

2019-03-16 00:07

紐西蘭清真寺染血49死 舉世震驚

2019-03-15 22:48

特斯拉Model Y售價3.9萬美元 2021年春才上市

2019-03-15 12:20

17歲女遭血腥殺害 臉被剝皮多處器官不見

2019-03-15 15:04

波音737 Max暫停交機 容納空間成了新問題

2019-03-15 10:21

影／母抱嬰兒闖平交道 火車迎面撞上畫面曝光

2019-03-15 13:49

特斯拉跨界休旅Model Y：四款售價121-186萬元

2019-03-15 12:53

影／紐西蘭「最黑暗一日」 倖存者：一直求好運能活下來

2019-03-15 16:08

紐西蘭清真寺屠殺槍手 74頁宣言揭示犯案動機

2019-03-15 23:23

首度動用否決權！川普推翻國會決議 討築牆經費

2019-03-16 05:16

禁飛令害的 波音可能丟掉中國百億美元訂單

2019-03-15 11:13

日本悠仁王子小學畢業 將進入女校附中

2019-03-15 23:43

澳洲媒體播送槍手直播影片 紐西蘭警方忙刪除

2019-03-15 18:26

逃過死劫！男子遭人放箭攻擊 iPhone幫他擋箭救命

2019-03-15 18:34

報復中國 印媒：印度別再對台灣議題過度謹慎

2019-03-15 21:05

紐西蘭基督城清真寺傳槍擊 數人中彈

2019-03-15 09:55

737 MAX事故 恐為日航空公司經營戰略蒙陰影

2019-03-15 12:17

未婚媽怕歧視竟看網路影片自己接生 不幸母子雙亡

2019-03-15 18:28

737 MAX恐停飛6週以上 空巴中國覬覦波音訂單

2019-03-15 16:54

澳總理：紐西蘭槍擊案1嫌是澳洲籍恐怖分子

2019-03-15 16:24

兇手假車禍誘他出門 紐約黑幫老大家門前中6槍喪命

2019-03-15 18:32

紐西蘭清真寺恐攻至少49死 槍手邊濫射邊直播

2019-03-16 00:19

紐西蘭清真寺槍擊40死 總理悼國殤

2019-03-15 15:12

人類能罵F字 新石器時代才開始

2019-03-15 09:13

脫歐前景不明！英29日飛歐盟機票大砍剩413元

2019-03-15 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top