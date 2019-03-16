網紅治國 臉書與美國政治人物同床異夢

2019-03-16 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國參議員華倫（Elizabeth Warren）等有意問鼎白宮的民主黨政治人物將矽谷視為政治沙袋，但競選活動又依賴臉書，成為社群網站的大客戶。這種現象不僅凸顯了科技巨擘的影響力，也顯示打擊臉書可能難以爭取選民認同。

許多有意投入2020年美國總統大選的民主黨參選人都已宣示將拒絕企業界的資金，此舉使臉書、Instagram等社群平台在參選人蒐集資訊、取得資金等方面更顯重要。

這解釋了華倫等政治人物為何積極經營臉書，華倫在臉書投放的廣告費已超過30萬美元，參議員桑德斯（Bernie Sanders）付給臉書的廣告費也至少有30萬美元。在美國，每三名成年人就有兩人是臉書用戶。

然而，華倫也疾呼美國應打擊科技巨頭，力主分拆亞馬遜、Google及臉書，原因是這些業者不利於市場競爭，利用用戶資料獲利。

參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）也將反托辣斯列為競選政見之一，呼籲在隱私方面對科技業大咖採取更嚴格的法令。其他參選人也痛批臉書，只是未主張分拆。

不過，政治人物抨擊矽谷並非選民最關切的事，民調顯示，選民可能更希望聽到參選人談論醫療、氣候變遷及所得不均等問題。