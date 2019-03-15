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瑞銀集團：「有毒政治」將傷害美國經濟

2019-03-15 23:17經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

瑞銀集團（UBS）經濟學家接受CNBC訪問時表示，固執的政治人物在今年稍晚將對美國經濟造成毀滅性的影響。

CNBC報導，瑞銀美國首席經濟學家卡爾潘特（Seth Carpenter）表示，「毒而棘手的政治」已開始影響到市場，也將對美國經濟造成威脅。

卡爾潘特說：「我們所有人最擔憂的事不在短期，而是對美國總統川普渴望築牆的擔憂倍增，若這個議題延燒到夏末或秋初，舉債上限會將會抑制經濟，屆時就要擔心了。」

卡爾潘特表示，「更深入來說，川普政府若不擔起責任確保提高舉債上限，尤其現在是共和黨掌握兩院其中之一，那真的會讓市場焦躁不安，因為政府會拖到最後一刻才處理問題」，而美國的經濟數據已反映地緣政治緊張正對經濟造成傷害。

卡爾潘特表示，「去年12月的零售數據慘兮兮，至少有部分要歸咎於美中貿易戰開打，擾亂許多企業及民眾的信心，當民眾開始擔心，就會縮手。今年元月的零售數據可能稍高於期望值，但那是因去年12月的修正值相當令人擔憂，拖累今年開年的走勢疲軟。」

美國經濟近幾個月持續放緩，經濟數據疲軟和美中貿易戰延燒正衝擊市場信心。在美國勞動市場緊俏、推升工資之際，去年12月的零售銷售遠低於預期，2月的就業成長也停滯，且去年貿易逆差擴大至十年來最高，儘管川普政府正對進口產品加徵關稅，試圖縮小貿易逆差。

瑞銀（UBS）經濟學家接受CNBC訪問時表示，固執的政治人物在今年稍晚將對美國經...
瑞銀（UBS）經濟學家接受CNBC訪問時表示，固執的政治人物在今年稍晚將對美國經濟造成毀滅性的影響。路透
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