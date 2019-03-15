老大慘死 黑幫變天恐掀腥風血雨之戰

2019-03-15 18:32 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



卡里遭暗殺前，紐約黑手黨家族血雨腥風成殺機？可能掀起傳統式「黑幫之戰」。 美聯社 分享 facebook

在紐約黑手黨甘比諾（Gambino）犯罪家族老大卡里被暗殺的同一天，波納諾（Bonanno）犯罪家族的知名代理老大卡瑪拉諾二世（Joseph Cammarano Jr.）正巧被宣判無罪獲釋；而就在一個星期前，柯倫坡（Colombo）犯罪家族85歲的老大波西科（Carmine J Persico）在獄中死亡。

上一次紐約發生黑手黨老大被暗殺是在34年前，但近年來紐約黑手黨各犯罪家族腥風血雨，成員遇害事件層出不窮，似乎正掀起傳統式「黑幫之戰」。

過去25年來，聯邦政府雷厲風行掃蕩黑幫，包括甘比諾在內的紐約五個黑手黨家族勢力大受影響、有些遭到摧毀，多名老大被關。

甘比諾家族在有「華服教父」稱號的老大高蒂（John Gotti）過世前，曾要求繼任者保持低調，但新一代接班人仍因從事高利貸、賭博、敲詐勒索等老派犯罪，樹敵甚多、暴力衝突不斷。

市警總局犯罪控制策略長官希爾（Dermot Shea）表示，去年紐約涉及黑幫的暴力活動略有上升，但要斷定這與卡里遇害之間有何關連，還言之過早。

針對卡里遭謀殺，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，「我們還以為那些日子過去了，真是令人吃驚，我想大概是積習難改。」

卡里被殺前幾個小時，被控敲詐勒案的波納諾犯罪家族代理老大卡瑪拉諾二世無罪釋放。；去年10月4日，波納諾家族71歲的合夥人佐托拉（Sylvester Zottola）開車到布朗士的麥當勞快餐店車道服務台買咖啡時，遭槍手伏擊喪命。

佐托拉的41歲兒子塞爾瓦托‧佐托拉（Salvatore Zottola），去年7月則在他位於布朗士的家門外，中槍受傷。

上周，科倫坡犯罪家庭老大、85歲的波西科在聯邦監獄附近的北卡羅來納州醫院過世；波西科於1986年被判終身監禁。

至於行事素來低調的卡里，10年前曾因一項敲詐勒索計劃認罪，那是他唯一一椿與黑幫有關的刑事定罪，當時他被判入獄16個月，後於2009年獲釋。

檢察官當時曾表示，「在義大利有組織犯罪成員中，卡里深具影響力和權威。」