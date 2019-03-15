最有勢力黑幫 甘比諾家族昔如教父操控政壇

2019-03-15 18:32 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



甘比諾犯罪家族是紐約五大黑幫之一。 美聯社 分享 facebook

甘比諾（Gambino）家族是紐約及美國其他地區聞名的義大利黑道組織「五大家族」（The Five Families）之一，崛起於1957年，一步步成為美國最有勢力的黑道家族。；家族頭號人物卡羅‧甘比諾（Carlo Gambino）是義大利移民，曾經一手策畫知名黑幫分子安納斯塔西亞（Albert Anastasia）謀殺案。

卡羅‧甘比諾一直率領著家族幫派，直到1976年才交棒給妻舅卡斯提拉諾（Paul Castellano）。如同其他黑道家族的經營模式一樣，甘比諾家族師承故鄉義大利的黑幫作案手法，涉足著各式各樣的非法活動；從放高利貸、勒索、賣淫、賭博到洗錢無所不包，與他們家族與生意往來的對象則動輒遭到襲擊或殺害。

1985年，高蒂（Gambino capo John Gotti）窩裡反，殺掉卡斯提拉諾之後，取而代之成為甘比諾家族新任老大。

不過，高蒂的風光日子後來也畫下句點；他的手下、綽號「蠻牛」的葛拉瓦諾（Sammy The Bull Gravano）同意在1992年「勒索及貪污組織犯罪法」（ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO Act）官司審理期間，出庭作證提供高蒂及其他家成員的犯罪證據。

高蒂失勢之後，甘比諾家族與其他黑幫家族同樣勢力大減，昔日這些家族能夠操控政治人物、法官及勞工工會的龐大影響力，已不復見。

到2015年為止，甘比諾家族是由塞法盧（Domenico Cefalu）領導，後來卡里（Frank Cali）繼任成為老大。

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