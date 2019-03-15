兇手假車禍誘他出門 紐約黑幫老大家門前中6槍喪命

2019-03-15 18:32 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



「甘比諾」（Gambino）犯罪家族外號「弗蘭基男孩」（Franky Boy）的老大卡里（Francesco Cali，圖右）。 美聯社 分享 facebook

紐約惡名昭彰黑手黨「甘比諾」（Gambino）犯罪家族外號「弗蘭基男孩」（Franky Boy）的老大卡里（Francesco Cali），13日晚間在他位於紐約史泰登島(Staten Island)寓所前遭人槍殺；卡里遇襲斃命，是近34年來第一個犯罪家族老大在紐約市被槍殺的案件。

53歲的卡里可能是被一場假車禍吸引到家門口前觀看，未料開著卡車的槍手對卡里開槍多次之後，加速駛離；卡里身中六槍，送醫不治；整個殺人過程宛如電影情節。

警方14日表示，他們正在調閱監視器錄影帶，目前沒有逮捕任何人，槍擊案動機也在調查中。

兇手冷靜開槍 卡里躲車下仍喪命

警方表示，視頻顯示，槍手開著卡車，先是倒車撞向卡里停在自家車道上的凱迪拉克SUV，卡里於晚上9點15分左右從家裡出來查看，與槍手短暫對話一分鐘後，槍手持9毫米手槍向卡里開火，至少開了12槍。

在數聲槍響後，卡里曾試圖躲在SUV下，最後仍命喪街頭；警方研判，槍手應是預謀殺人。

視頻顯示，槍手身穿連帽衣，戴棒球帽，和卡里說話時，臉部看不清楚；卡里曾將手伸向褲子口袋，似乎是顯示自己有槍。槍手則彎下身來撿起車牌交給卡里，此時卡里背向槍手將車牌放入他的SUV，槍手趁機拔槍對卡里射擊多次，顯然打定主意就是要卡里的命。

槍手行兇之後，開車平靜離去。

聯邦檢察官的法庭文件顯示，黑手黨甘比諾家族曾是美國頭號犯罪組織，卡里是該家族二老闆；但據信2015年以來，卡里已升為家族老大。

前一起犯罪家族老大在紐約市被槍殺，是發生在1985年，當時是由剛剛崛起的甘比諾家族昔日老大高蒂(John Gotti)下令，在曼哈頓中城的Sparks牛排館外，將另一位甘比諾家族老大卡斯提拉諾(Paul Castellano)暗殺。

卡里妻兒在家 住家前做案「不尊重」

警方消息人士談到卡里在自家門外被人槍殺，直稱這在道上是很「不尊重」的事，「即使高蒂也會給更多尊重，他是在曼哈頓做案。」

消息人士並指出，卡里的妻子和小孩當時都在家裡。卡里的住家位於托德山（Todt Hill）社區，附近都是磚砌豪宅。

卡里遭槍擊後，被送往史泰登島大學北區醫院並宣告死亡；附近居民對於自己身處的寧靜社區竟然發生老式幫派火併，驚嚇不已。

卡里義大利西西里人 「沒有人見過他」

卡里是土生土長的義大利西西里島人；黑手黨觀察家指出，他的行事風格和他的前任高蒂高調作風恰恰相反，因為「沒有人見過他」。

家住附近的58歲居民薩瓦多爾告訴前來採訪的媒體：「你永遠不知道你家附近住了什麼人。」