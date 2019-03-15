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美國會首次！川普全國緊急狀態 參院也推翻

2019-03-15 13:44世界日報 編譯黃秀媛／綜合14日電

在12名美國共和黨參議員倒戈加入民主黨行列下，國會參院14日以59票贊成、41票反對，推翻總統川普在美墨邊界宣布的全國緊急狀態；不僅給了川普難堪，並將導致川普上任以來首次動用否決權；法案通過後，川普隨即推文，表明將否決。

先前國會拒絕為川普在邊界築牆撥款後，川普改以宣布國家緊急狀態來籌措築牆經費；參院14日18票之差通過眾院已通過的議案，宣稱總統逾越權限，企圖不顧國會反對在美墨邊界築牆。

不過，「紐約時報」報導，表決結果雖不足以推翻總統的否決，但這是國會首次表決阻擋總統宣布緊急狀態。

共和黨參議員亞歷山大 (Lamar Lexander，田納西州)說：「以前從未有總統要求經費遭到國會拒絕後，引用1976年的全國緊急狀態法動用經費。我們的開國先賢賦予國會通過所有開支的權力，免得總統權力太大。這種對行政權的制衡是我們的自由的重要來源。」

法新社報導，原先只有六位共和黨籍參議員公開表示反對川普2月宣布的國家緊急狀態，但14日上午參院表決前，共和黨籍議員醞釀跑票的人數增至12人。

這是在參院占多數的共和黨成員，在由民主黨控制的眾院敦促下，開始對為所欲為的川普，展現展國會權力的最新跡象。

川普原本企圖把這項表決結果，形塑為不僅是宣告支持他的邊界安全政策，也是對他效忠的表現。

「這是對邊界安全的表決，這是對杜絕犯罪的表決。」川普在參院表決前如此說，之前他也推文表示：「這是投票支持 (眾院議長)波洛西、犯罪和主張開放邊界的民主黨人！」

但是，川普未能克服共和黨參議員對國會拒絕提供築牆經費後，他擅自挪用36億元軍事建設經費是否合法產生的疑慮。

共和黨參議員莫蘭(Jerry Moran，堪薩斯州)說：「我相信在這種情況使用緊急權力違反憲法。」

最後有將近四分之一共和黨參議員倒戈，包括魯比歐(Marco Rubio)、羅穆尼(Mitt Romney)和保羅(Rand Paul)。

川普事後推文說，他正要「否決剛剛通過，將開放邊界，同時在我們國家增加犯罪、毒品和販賣人口的民主黨議案」。

眾院可望26日對推翻總統的否決進行表決，不過預料眾院不可能爭取到必要的三分之二多數。

參院民主黨領袖舒默表明不會就此罷休說：「我相信法律讓我們每六個月就能重新表決一次，我們當然打算這樣做。」

參院的表決結果也反映參院多數黨領袖麥康諾的矛盾心態；他曾極力勸阻川普宣布緊急狀態，而且刻意不向參議員施壓，敦促他們按照自己的良心和政治利益投票。

川普共和黨民主黨
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