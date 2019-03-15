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人氣王歐洛克年輕選民熱捧 但持續戰力受考驗

2019-03-15 13:34世界日報 編譯黃秀媛／綜合14日電

前美國德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)讓外界期盼了很久之後，14日終於宣布參選，主打草根競選活動、包容信息、把挑戰視為機會的決心，並可能引發年輕人熱烈追隨；不過，他仍面臨許多挑戰，第一項就是他打選戰的能力。

歐洛克參選美總統面許多挑戰，第一項就是他打選戰的能力。 路透
歐洛克參選美總統面許多挑戰，第一項就是他打選戰的能力。 路透
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華盛頓郵報」報導，歐洛克受到的熱切期盼遠超過任何其他人選，並可能引發狂熱的立即反應。他本周末在愛阿華舉行的第一場造勢活動，可望吸引洶湧人潮和錢潮，使其他黨內對手相形見絀。

歐洛克已擁有積極投入的基本盤、鮮明形象和旺盛熱情，可能搶走充滿理想的年輕選民。與桑德斯大談憤怒民眾的老套，以及其他候選人滿口美國現在一無是處的論調相比，他可能為選戰注入清新氣息。

這有如歐巴馬當年參選引發的興奮狂喜，甚至猶有過之。共和黨把歐巴馬的「希望和改變」口號譏為空洞的華麗辭藻，可是大多數選民想要的就是希望和改變。美國舉國焦躁不安，民眾尖銳對立，政府陷於兩極癱瘓。川普侮辱、惹火和驚嚇很多選民。如能恢復樂觀、喜悅和修好，有誰不想？

歐洛克、民主黨和美國面對的問題，是他有沒有從事長期競選所需的自律和堅毅，以及虛心學習的精神。

隨著競選活動轉戰全國各地，參選人也必須擁有足夠人手、財力和支持，並在適當時間和地點妥善部署，以一周復一周地贏得勝利。如去年競選聯邦參議員就使他和家人精疲力竭，總統選戰只會更嚴酷，尤其他面對一批政治經驗都比他豐富的幹練對手。

歐洛克面對的第一項挑戰，就是顯示他身心智能有足夠迎戰能力。他的隨和開朗形象很討喜，他的意識形態也不像一些對手那麼偏激，對贏得大選很有利。不過他也必須擺脫企圖討好每一個人，或對各種問題想法不夠透徹的批評。

在當前的參選要角中，歐洛克是最大的未知數。他究竟是政治真金還是假金，很快就會揭曉。

歐巴馬華盛頓郵報桑德斯
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