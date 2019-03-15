爆紅「藍潮」領袖 歐洛克參選美總統 強打「團結牌」

2019-03-15 13:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合14日電



「藍潮」領袖歐洛克宣布參選美國總統。 美聯社 分享 facebook 去年問鼎美國德州聯邦參議員失利的「藍潮」領袖歐洛克(Beto O`Rourke)，14日宣布參選美國總統，並且在總統大選前哨站愛阿華州展開全國傾聽之旅，受到當地民眾熱烈歡迎。

在11月期中選舉前，歐洛克知名度僅限於家鄉的德州邊境大城艾爾帕索(El Paso)，如今他得證明，自己在短時間於全美爆紅的明星光芒，能夠轉化為角逐總統大位的能力。

政治新聞網站Politico與美聯社報導，歐洛克在內政與外交都缺乏政績，而且在民主黨內想出馬角逐總統的多位女性及少數族裔人選中，他的白人背景可能是另一個弱點。

美聯社報導，歐洛克於14日發表的一支影片中，宣布角逐2020年總統大選，他說：「這將是場正面的選戰，希望帶出我們每個人最好的一面，希望團結這個分裂的國家。」

他也宣布將「巡迴這個國家」，傾聽大家的聲音，並於本月30日在德州老家正式展開選戰。

歐洛克14日在愛阿華州東南部小鎮柏靈頓(Burlington)造勢，當天下午他造訪一家咖啡店，站在桌子上對120多位民眾演講，「在這個時刻，別讓我們的歧見限制了我們，歷史呼喚我們要站在一起」。

14日上午歐洛克造訪愛州最南邊的小鎮基爾庫克(Keokuk)，他走進一家咖啡店問候民眾，回答大家對他支持聯邦政府將大麻合法化與全面基本所得的問題，並向民眾熱情揮手，多家電視台都全程實況轉播。

當被問到他如何與其他總統參選人區隔時，歐洛克回答目前還不清楚，但他從來不怕與國會共和黨人合作。

這個說法可能不會讓急著反對川普的一些民主黨人滿意，而且同樣想競選總統的其他民主黨人，馬上提出更鮮明的自我宣傳。

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)就說：「我認為我是最佳總統人選的理由，跟他(歐洛克)的有很大不同。我們需要的領袖，必須為別人孩子努力奮鬥，就像為了自己孩子奮鬥一樣。」

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)在發給支持者的電郵中寫道，她注意到「創紀錄的女性與少數族裔」出來競選，並期望與其他人馬「深度辯論」。