「他瘋了」 川普嘲手部動作太多 歐洛克：雞毛蒜皮小事

2019-03-15 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合14日電



在歐洛克(Beto O`Rourke)14日正式宣布參選下任美國總統後，美國總統川普的第一反應，是歐洛克有很多手部動作，對於川普的說法，歐洛克認為選民不會看重雞毛蒜皮的小事。

川普嘲諷歐洛克的手部動作太多，並質疑心理狀態，稱「他瘋了」。 美聯社 分享 facebook

川普在歐洛克正式參選後，幾乎第一時間在白宮西廂向記者作出反應，並模彷歐洛克的動作說，「他有很多手部動作，從未見過這麼多手部動作」，又說不知他是瘋了還是只是他的行為方式？因為從未見過有這樣多的手部動作。川普指的是歐洛克在愛州宣布參選，在演說時揮舞著雙手。

不過也有不少媒體認為，川普自己也很容易做出瘋狂的手勢。

對於川普的嘲諷，歐洛克回應說，「選民期望的不是看重雞毛蒜皮的小事，而是希望我們為這個國家做巨大、大膽、雄心勃勃的事。」

有分析認為，歐洛克的參選，對川普來說並不是一個好消息。內部人士指出，無論是歐洛克或是前副總統白登，在川普2016年大選中賴以當選的地盤，都有極強的競爭力。

目前川普顯然只是在測試攻擊歐洛克，要麼把他描寫成做事無計畫，要麼將之形容為不可靠。但對歐洛克更嚴厲的攻擊，相信是來自左翼，懷疑他的中間派政治信息、他的億萬富豪身分、乃至過去從石油及天然氣行業員工身上取得的競選資金。

目前已有十多人宣布爭取或計畫爭取民主黨提名，歐洛克的加入，將使競爭更加激烈。

歐洛克曾任三屆國會眾議員，2018年試圖取代德州的共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，但沒成功，不過他的募款能力卻很強。