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投資逾百億 曼哈頓下城將填海造陸

2019-03-15 12:26世界日報 記者和釗宇／紐約報導

美國紐約市長白思豪(Bill de Blasio)14日宣布，計畫在曼哈頓南端建設「環境防護帶」，通過填海造陸把從兩橋地區到砲台公園城(Battery Park City)的海岸線延伸兩個街區，以應對未來海平面上升以及風暴，預計需花費超過100億美元。

白思豪當日公布「下城海岸線防洪工程項目」(Lower Manhattan Coastal Resiliency Project)研究告，顯示預計2050年時，曼哈頓下城將有37%的建築在風暴中受到威脅；2100年紐約市周邊海平面將上升6呎，屆時將有50%的建築受到洪水侵襲，20%的下城街道將被每日潮汐侵蝕，7%的建築有可能倒塌。

報告認為，曼哈頓下城地區的防洪面臨諸多挑戰，包括低海拔、缺乏海岸緩衝區、地表和地下基礎設施密度大、潮汐較為活躍等；此外，FDR公路、砲台隧道和A、C地鐵隧道也進一步加深了防洪的難度。

報告中指出，這些諸多限制意味著大多數地表防洪設施已經不可行，只能使用填海造陸，將曼哈頓的海岸線延伸至東河才能有效保護。

這項填海造陸的計畫將把曼哈頓下城的海岸線拓寬500呎，長度約為兩個街區；填出的防洪帶將高於海平面20呎，未來將作為低於風暴和海平面上升的屏障；未來兩年，市長復甦與適應力辦公室(Mayor’s Office of Recovery and Resiliency)與市經濟發展局(New York City Economic Development Corporation)將制定一個「金融區、海港區氣候適應計畫」(Financial District and Seaport Climate Resilience Master Plan)，對項目細節進行具體規畫。

白思豪說，「珊迪颶風讓我們知道曼哈頓下城在氣候變遷面前有多麼脆弱；這將是紐約市有史以來最為複雜的環境工程之一，將改變曼哈頓島的形態；填海造陸雖然需要花費100億美元，但是該項目將讓曼哈頓到2100年以前都能夠抵禦海平面上升的威脅。」同時他也呼籲聯邦政府提供幫助。

市府另將投資5億美元在曼哈頓下城增加與填海造陸項目配套的防洪設施，包括在海港區、金融區和兩橋社區海岸線建設防洪壩、防洪緩衝空地、地面安全屏障等。

白思豪還表示，市府不久將針對該項目和配套的基礎設施投資項目開啟社區參與進程，與社區交流該項目策略、投資以及未來的計畫，聽取社區意見。

不過，代表曼哈頓下城的市議員陳倩雯發表聲明稱，雖然這項計畫為保護曼哈頓下城海岸提供了路線圖，但是資金來源不明，「此計畫的資金不能由私營地產業者提供，否則將對海岸鄰近社區造成毀滅性打擊，而不是保護。」

白思豪紐約
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