影／美大學放春假 10萬人湧入小鎮開趴 警方管不動

2019-03-14 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國大學春假（Spring Break）登場，大學生湧入南方溫暖的海邊，喝酒跳舞狂歡，把平時人煙稀少的安靜度假小鎮，變成人擠人的派對天堂，雖然帶來龐大商機，卻也讓當地警方傷透腦筋，需要從鄰近地區調派警力前來協助維持秩序。

《每日郵報》報導，這個位在德州墨西哥灣的堰洲島（Barrier Islands）小鎮南帕德瑞島（South Padre Island），人口只有5000人，平時是個安靜優美、適合闔家光臨的度假天堂，但到了春假期間，就有高達10萬大學生湧入解放狂歡，瞬間變身成派對天堂。

對當地商家而言，春假意味著龐大商機，估計2018年3月1日到4月30日期間，狂歡大學生光是在酒類飲品上，就花費了310萬美元（約9600萬新台幣），為南帕德瑞島帶來總計高達3390萬美元（約10.5億新台幣）的額外收入。

但商家開心數錢，執法機關卻是傷透腦筋，因為大學生各種瘋狂、脫序行為層出不窮，從裸露、酗酒到鬧事以及非法嗑藥都有，小鎮警力不堪負荷，往往必須從其他地區調派警力前來支援，維持秩序。

因為地理位置關係，受調派的城鎮同樣多屬美墨邊境城鎮，平時多忙於處理犯毒、走私和人口販賣等犯罪，每到春假期間還得分派警力，前去管教玩到失控的大學生，給警力資源帶來不小的壓力。當局數據顯示，2018年春假期間，警方共接獲1154起事故報案，逮捕了738人。