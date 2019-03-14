憂處死冤案囚犯 加州州長暫停執行死刑

2019-03-14 18:23 中央社 沙加緬度13日綜合外電報導



加州州長紐松（Gavin Newsom）今天下令暫停執行死刑，儘管加州選民一再支持死刑，但他說，想到有可能處死無辜的人，就讓他深感不安。

統計數據顯示，加州737名死刑犯中，也許有數十人是清白的，紐松信服這種說法。加州自2006年以來便沒有執行死刑，但似乎正邁向恢復處決。

紐松在加州議會大廈說：「我晚上無法安心入睡。」他說：「我們有權將人處死嗎？我不認為我們有。」

紐松簽署行政命令，暫緩處決死刑犯，並關閉加州行刑室，踏入危險政治領域。儘管加州以風氣自由聞名，且對死刑越來越不安，選民還是一再拒絕廢除死刑。

加州最近是在2016年否決廢死提案，並通過另一項加速處決的提案。

共和黨今天譴責這項舉動，稱紐松的舉措冒犯了可怖犯罪受害人的親友。

共和黨全國委員會的加州代表史蒂爾（ShawnSteele）說，共和黨可能會在接下來的競選活動，拿暫停執行死刑來對付紐松與其他民主黨人。史蒂爾說：「他讓他的政黨陷入險境。」

紐松在民主黨領導人陪同下說，由於加州正採取恢復處決行動，他決定下令暫停執行死刑。沒有死刑犯會因為這項命令而獲釋。

紐松說，他先前預期，不到一個月內，他就會被要求正式批准替死刑犯注射致命藥物的新規章，為恢復執行死刑鋪路。

他說，此外，加州已有25名死刑犯窮盡所有上訴手段，代表他們將等待處決。

紐松去年競選時才說，將會尊重選民對死刑的意願。但他今天說，在親身面臨簽署死刑令的可能性時，那種抽象想法便逐漸消散。

他提到最近有數起冤案獲平反出獄案例，並說每25名重罪犯就約有一人其後獲判無罪。

他說，在737名死刑犯中，那相當於有30人可能是無辜的，在窮盡上訴手段的25名死囚中，有一人可能是清白的。