行賄考官幫女兒作弊進名校 2企業老闆去職

2019-03-14 16:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



聯邦宣布破獲協助有錢人讓子女上精英名校的詐欺騙局，一些望子女成龍鳳的名人富豪也惹禍上身，矽谷一個避險基金和紐約一家律師事務所的董事長都因此去職。

加州帕洛奧圖的大力士資本公司 (Hercules Capital)執行長兼董事長恩利奎斯 (Manuel Henriquez)，被控協助兩個女兒作弊和賄賂喬治城大學一個網球教練。

55歲的恩利奎斯和56歲的妻子被控為兩個女兒，四度參與大學入學測驗詐欺，並賄賂喬治城大學一個網球教練，把他們的長女伊莎貝兒列為學校特別招收的網球選手，雖然伊莎貝兒高中時期從未參加網球比賽。

法庭文件指稱，恩利奎斯2015年秋付了2萬5000元給騙局主謀辛格，找人幫伊莎貝兒參加SAT測驗護航。他們出錢讓一個考官搭機到舊金山，協助伊莎貝兒在她就讀的私立天主教女校考試。考試過程他就坐在伊莎貝兒旁邊指點她作答。

2016年5月伊莎貝兒獲得喬治城錄取後，恩利奎斯家庭信託基金「捐」了40萬元給辛格的慈善基金。

恩利奎斯在紐約市被捕，12日在曼哈頓聯邦法庭過堂後以50萬元交保。這個消息導致他的避險基金股價暴跌9%。

紐約Willkie Farr & Gallagher律師事務所共同董事長凱普蘭(Gordon Caplan)，則因被控花7萬5000元給ACT測驗一個考官幫女兒作弊，13日被公司宣布停職。

凱普蘭是私募股權律師，去年才獲「美國律師」雜誌推選為「年度交易高手」。

法庭文件說，凱普蘭與辛格通電話時，一再對知法犯法表示不安，並堅持讓女兒親自應考，辛格則保證他們會在考試後「變魔術」。凱普蘭去年11月或12月付了7萬5000元，讓辛格安排考官竄改女兒的答卷。