「直升機父母」太呵護 大學生竟不會打電話

2019-03-14 16:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合13日電



震驚全美的大規模大學入學舞弊案，再度證明「直升機父母」( helicopter parents)過於呵護子女，最後是愛之適足以害之。

「華盛頓郵報」報導，直升機父母的現象在全美有錢階級很普遍，而且在子女的成長階段愈來愈早出現。

在維吉尼亞州北部開業的大學教育諮詢機構DC College Counseling創辦人柯琳．甘健(Colleen Paparella Ganjian)就說：「我最大的孩子是七歲，我在費爾法克斯郡看到，他們會參加這項考試以進入(高級學術)班，還有爸媽為六歲的小孩準備參加考試，讓我開始想，『天哪，我是不是早該這麼做了？』」

在今天高度競爭的社會，即使子女在校已經表現優異，有錢爸媽還是會為小孩請來多位家教，父母甚至自己動筆寫大學入學論文，或找來專人代筆；這些爸媽把小孩的時間排得滿滿的，到處學習各種有助大學入學官員青睞的才藝，而不是子女真正的興趣。

專家指出，直升機父母造成的後果之一，就是培養出一整代不知道如何處理簡單成人事務的大人。

維吉尼亞州長木大學(Longwood University)心理學教授凱瑟琳．法蘭森(Catherine Lowry Franssen)說：「我們必須在年輕時學習很多事情，例如如何與大人講電話，我現在卻有大學生不知道怎麼打電話。」

法蘭森表示，研究顯示被過度呵護的孩子，長大後不會是好的決策者，而且無法為自己爭取權益，「他們不知道怎麼做事。」

曾撰有教養專書「失敗的禮物：最棒的父母如何學習放手，孩子才能成功」(The Gift of Failure: How the Best Parents Learn to Let Go So Their Children Can Succeed)的作家潔西卡‧拉赫(Jessica Lahey)則指出，直升機父母的現象很極端，「但這種壓力到處都是。」

最近拉赫對一所紐約頂尖私立中學的學生及家長演講時表示，全國超級菁英的大學就只有那幾家，要擠進窄門的壓力愈來愈大，但美國還有另外3000多所正規大學。

「你去就讀的學校不代表你。」拉赫說，她答應自己孩子，不會把他們就讀大學的貼紙，貼在自己的汽車後保險桿上，「這不是我要在停車場炫耀的成就。他(孩子)自己決定要去哪裡、想學什麼，要怎麼學。」