親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

「直升機父母」太呵護 大學生竟不會打電話

2019-03-14 16:36世界日報 編譯劉煥彥╱綜合13日電

震驚全美的大規模大學入學舞弊案，再度證明「直升機父母」( helicopter parents)過於呵護子女，最後是愛之適足以害之。

華盛頓郵報」報導，直升機父母的現象在全美有錢階級很普遍，而且在子女的成長階段愈來愈早出現。

在維吉尼亞州北部開業的大學教育諮詢機構DC College Counseling創辦人柯琳．甘健(Colleen Paparella Ganjian)就說：「我最大的孩子是七歲，我在費爾法克斯郡看到，他們會參加這項考試以進入(高級學術)班，還有爸媽為六歲的小孩準備參加考試，讓我開始想，『天哪，我是不是早該這麼做了？』」

在今天高度競爭的社會，即使子女在校已經表現優異，有錢爸媽還是會為小孩請來多位家教，父母甚至自己動筆寫大學入學論文，或找來專人代筆；這些爸媽把小孩的時間排得滿滿的，到處學習各種有助大學入學官員青睞的才藝，而不是子女真正的興趣。

專家指出，直升機父母造成的後果之一，就是培養出一整代不知道如何處理簡單成人事務的大人。

維吉尼亞州長木大學(Longwood University)心理學教授凱瑟琳．法蘭森(Catherine Lowry Franssen)說：「我們必須在年輕時學習很多事情，例如如何與大人講電話，我現在卻有大學生不知道怎麼打電話。」

法蘭森表示，研究顯示被過度呵護的孩子，長大後不會是好的決策者，而且無法為自己爭取權益，「他們不知道怎麼做事。」

曾撰有教養專書「失敗的禮物：最棒的父母如何學習放手，孩子才能成功」(The Gift of Failure: How the Best Parents Learn to Let Go So Their Children Can Succeed)的作家潔西卡‧拉赫(Jessica Lahey)則指出，直升機父母的現象很極端，「但這種壓力到處都是。」

最近拉赫對一所紐約頂尖私立中學的學生及家長演講時表示，全國超級菁英的大學就只有那幾家，要擠進窄門的壓力愈來愈大，但美國還有另外3000多所正規大學。

「你去就讀的學校不代表你。」拉赫說，她答應自己孩子，不會把他們就讀大學的貼紙，貼在自己的汽車後保險桿上，「這不是我要在停車場炫耀的成就。他(孩子)自己決定要去哪裡、想學什麼，要怎麼學。」

直升機父母華盛頓郵報大學教育
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

貸款詐欺、說謊又判刑 馬納福將關7年半

2019-03-14 15:08

買進名校：代考、假殘障、假選手…160萬送孩子進耶魯

2019-03-14 16:37

行賄考官幫女兒作弊進名校 2企業老闆去職

2019-03-14 16:35

波洛西反對彈劾 川普感激又自誇：我從未做錯事

2019-03-14 15:06

緊急狀態令參院今票決 川普警告議員別想太多

2019-03-14 15:05

馬納福遭紐約檢方起訴16重罪 若定罪川普無法特赦

2019-03-14 15:03

紐時爆料：柯恩認罪前 秘詢朱利安尼特赦可能性

2019-03-14 15:02

《金山人語》頂尖大學3個門 你走哪個

2019-03-14 14:57

美重啟測試 2款被禁逾30年飛彈

2019-03-14 14:25

花1500萬走後門 美入學舞弊案女星3100萬元交保

2019-03-14 13:17

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

慾望師奶作弊！美國爆發大規模「大學入學弊案」

2019-03-13 21:38

大麻合法化 伊州就有25億市場

2019-03-13 18:42

堅持拒建圍牆 過半議員擋川普

2019-03-13 16:54

名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

籲支持者保留熱情 拜登暗示將宣布參選美總統

2019-03-13 16:13

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

影／美最大宗大學入學弊案 慾望師奶等50人遭起訴

2019-03-13 13:44

暴風女換律師 繼續和川普打官司

2019-03-13 13:38
看更多

熱門文章

日本史上智商最高天才IQ達188 現時竟是無業青年？！

2019-03-13 21:58

美國終於跟進！ 川普宣布：波音737 MAX機型即刻停飛

2019-03-14 03:23

薩爾瓦多最高院判決：暫緩取消台灣與薩國自貿協定

2019-03-14 08:17

「重大里程碑」 紐時：中國大陸不再跟隨美國航管單位

2019-03-14 10:29

不信任美國！失事客機黑盒子 衣索比亞航空將送歐分析

2019-03-13 23:32

影／波音737 MAX全球停飛 美航管單位曝關鍵原因

2019-03-14 12:50

驚！波音737 MAX 8自動駕駛會劇烈俯衝

2019-03-13 23:51

態度急轉！ 歐盟重估與大陸關係

2019-03-13 23:56

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

波音建議 暫時停飛全球所有737 Max機隊

2019-03-14 11:56

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

加拿大全面停飛737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-14 00:57

停飛波音737 Max 8 挪威廉航要求賠償

2019-03-13 21:40

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

2019-03-14 11:00

福斯大裁員 籌錢攻電動車

2019-03-14 01:25

巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

Google當機 網友：世界末日

2019-03-13 23:21

影／不滿妻子上酒吧尋歡 狠父怒扔稚兒入海溺死

2019-03-13 18:07

求職信灌爆！年薪百萬還有員工福利價 英公司徵性愛娃娃測試員

2019-03-14 13:45

霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48

「高恩帝國」崩潰 日產、三菱主管爆離職潮

2019-03-13 22:26

邊吃飯邊玩手機 近7成法國人惱怒

2019-03-13 20:56

薩爾瓦多最高法院裁定 暫緩取消台薩自由貿易協定

2019-03-14 08:49

禁華為？ 情報機構稱「不值得信任」 德國內政部怕傷經濟

2019-03-14 08:52

美中貿易談判 川普：我不急著達協議

2019-03-14 07:39

紐時：臉書遭刑事調查 資訊分享協議惹禍

2019-03-14 09:28

史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

2019-03-13 23:45

影／衣航空難後 各國陸續禁飛737 MAX 8

2019-03-13 18:06

全球性停飛737 MAX 美坦承5個月內2空難極像

2019-03-14 16:06

川普變臉 港媒：川習會恐遙遙無期

2019-03-14 14:36

329大限在即 梅伊脫歐協議再遭否決

2019-03-13 23:57

復古鞋歐洲退燒 愛迪達預料今年營收成長減緩

2019-03-13 18:50

堅持安全無虞！ 波音737 MAX 8 剩美國堅持飛

2019-03-13 23:47

名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54

黨內同志不挺又失聲 梅伊窘態畢露

2019-03-13 20:11

美國防部計畫今年開始測試兩款被禁逾30年的飛彈

2019-03-14 11:05

美不停飛737 MAX 川普政府被爆和波音淵源深

2019-03-13 19:10

脫歐表決又慘敗 梅伊怎沒辭首相？

2019-03-13 23:37

堅持拒建圍牆 過半議員擋川普

2019-03-13 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top