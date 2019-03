「直升機父母」太呵護 大學生竟不會打電話

2019-03-14 16:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合13日電



震驚全美的大規模大學入學舞弊案,再度證明「直升機父母」( helicopter parents)過於呵護子女,最後是愛之適足以害之。

「華盛頓郵報」報導,直升機父母的現象在全美有錢階級很普遍,而且在子女的成長階段愈來愈早出現。

在維吉尼亞州北部開業的大學教育諮詢機構DC College Counseling創辦人柯琳.甘健(Colleen Paparella Ganjian)就說:「我最大的孩子是七歲,我在費爾法克斯郡看到,他們會參加這項考試以進入(高級學術)班,還有爸媽為六歲的小孩準備參加考試,讓我開始想,『天哪,我是不是早該這麼做了?』」

在今天高度競爭的社會,即使子女在校已經表現優異,有錢爸媽還是會為小孩請來多位家教,父母甚至自己動筆寫大學入學論文,或找來專人代筆;這些爸媽把小孩的時間排得滿滿的,到處學習各種有助大學入學官員青睞的才藝,而不是子女真正的興趣。

專家指出,直升機父母造成的後果之一,就是培養出一整代不知道如何處理簡單成人事務的大人。

維吉尼亞州長木大學(Longwood University)心理學教授凱瑟琳.法蘭森(Catherine Lowry Franssen)說:「我們必須在年輕時學習很多事情,例如如何與大人講電話,我現在卻有大學生不知道怎麼打電話。」

法蘭森表示,研究顯示被過度呵護的孩子,長大後不會是好的決策者,而且無法為自己爭取權益,「他們不知道怎麼做事。」

曾撰有教養專書「失敗的禮物:最棒的父母如何學習放手,孩子才能成功」(The Gift of Failure: How the Best Parents Learn to Let Go So Their Children Can Succeed)的作家潔西卡‧拉赫(Jessica Lahey)則指出,直升機父母的現象很極端,「但這種壓力到處都是。」

最近拉赫對一所紐約頂尖私立中學的學生及家長演講時表示,全國超級菁英的大學就只有那幾家,要擠進窄門的壓力愈來愈大,但美國還有另外3000多所正規大學。

「你去就讀的學校不代表你。」拉赫說,她答應自己孩子,不會把他們就讀大學的貼紙,貼在自己的汽車後保險桿上,「這不是我要在停車場炫耀的成就。他(孩子)自己決定要去哪裡、想學什麼,要怎麼學。」