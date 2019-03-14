買進名校：代考、假殘障、假選手…160萬送孩子進耶魯

2019-03-14 16:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



聯邦當局說，富裕的美國家庭為了讓子女進入精英名校無所不用其極，包括偽造殘障、使用移花接木手法變造照片、付幾百萬元賄賂；甚至還曾宣稱學生是中國代表隊的選手；但是，紙終究包不住火。

聯邦當局12日宣布破獲歷來最大規模的大學入學詐欺騙局，有幾十人落網，包括演藝名人和大學體育教練。

涉案的電視明星蘿瑞羅夫林 (Lori Loughlin)被捕後，13日獲准以100萬元交保；女星費麗西蒂霍夫曼 (Felicity Huffman)12日晚上也以25萬元交保。

這項騙局的中心人物是加州新港灘「尖端大學和事業網」老闆辛格(William Singer)。他向有錢人收錢幫他們的子女在大學入學測驗作弊和偽造體育紀錄，讓這些富二代能進入耶魯、史丹佛和喬治城等名校。

司法當局在向法庭提出的文件詳細描述騙局如何進行：

賄賂SAT和ACT等大學入學測驗主考人員。詐欺手法包括找槍手代考、在考試過程向考生提供答案，或是事後竄改答卷。

謊稱孩子有學習障礙，以延長考試時間或單獨應考。學生也必須在辛格能控制的試場參加考試，因此必須編造理由，解釋他們何以得到別的地方考試。

許多學生顯然不知道父母幫他們作弊，原來成績不怎麼樣，卻突然考得非常好，甚至宣稱「我也許應該再考一次，我會考得更好」。

自稱運動健將。許多大學為運動健將保留名額，對申請人的學科成績要求比較寬鬆，提供走後門的機會。

錢的流向。望子女成龍鳳的父母經常捐款給辛格成立的「關鍵世界基金會」，由這個「慈善機構」捐錢給大學體育教練或他們選擇的學校計畫，換取教練幫學生護航。父母報稅時也能申報慈善捐獻扣減。

詐騙集團會偽造運動紀錄、假照學生參加比賽的照片，甚至把學生的頭像接到實際參加比賽的運動員身上。有一次甚至宣稱學生曾是中國一個代表隊選手。

辛格的客戶經常是靠口耳相傳找上門，每次測驗收費1萬5000至7萬5000元。有個家庭足足花了160萬元，把孩子送進耶魯。這些常春藤盟校的錄取率只有7%。

檢方初步起訴幾十人，可是一個證人自稱曾幫大約800個家庭從事體育騙局。