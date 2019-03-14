150萬套餐保證孩子上名校 想進長春藤至少捐千萬

2019-03-14 16:59 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



位於紐約市一所叫「長春藤教練」(Ivy Coach)的大學顧問諮詢機構，提供家長為期五年的「全包套餐」服務，保證讓孩子可以擠入知名學府的窄門，但花費則上看150萬元；在這套服務之下，孩子從初中八年級就開始布局，挑選對於申請大學有利的課程與課外活動。

紐約時報報導，以目前市場行情來看，家長如果希望提高孩子獲得名校錄取的機會，可能要花每小時代價300元代價與升學顧問諮商，或者直接捐款數千萬元給學校。

Ivy Coach的總經理泰勒(Brian Taylor)形容，每個孩子都要幫自己找到一個可以脫穎而出的「最大亮點」，因為光靠分數考很高、體育表現優異、熱心參加社區服務等，是不夠的。

泰勒說，參加這項諮詢的孩子們會有機會大量練習SAT或ACT的模擬考試，申請大學的自傳也會有專人幫忙修改，這樣的私人諮詢服務完全合法。

泰勒說，「這就是目前現實世界的運作現況。」

哈佛教育研究所(Harvard Graduate School of Education)客座學者雷汀(Alexis Redding)指出，私人的大學申請諮商狀況混亂，好比美國拓荒時代，大多數諮商顧問都遵守的道德操守，但有些顧問卻沒有。

雷汀也說，如果曾經研究過私人諮詢業者運作情形的人來說，對於聯邦檢察官起訴大學申請行賄詐騙涉案人員的結果，其實並不會感到意外，「讓人驚訝的地方則在於案情龐大，涉入之深，還有名人牽涉其中。」

熟悉大學入學評選的多名專業顧問指出，就算對於富人來說，近年來如果想靠「給錢」讓子女進入名校就讀，代價也變得頗為驚人；舉例來說，如果是長春藤等級的名校，家長要捐款至少1000萬元以上，才有可能讓孩子獲得另眼相看的特別考量待遇。

南加州聖塔蒙尼卡(Santa Monica)私人升學顧問莫瑟爾(Steven Mercer)說，1000萬元捐款如今只能算是「入門等級的微薄禮物，說不定審查辦公室根本還都不會注意到。」