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「買」進名校 代考槍手能仿筆跡答卷想考幾分就幾分

2019-03-14 17:00世界日報 記者顏伶如／綜合報導

歷來最大規模的大學入學行賄舞弊案主嫌辛格(右)在波士頓法院過堂後，離開法院。 (...
歷來最大規模的大學入學行賄舞弊案主嫌辛格(右)在波士頓法院過堂後，離開法院。 (美聯社)
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包括好萊塢影星、醫師與企業家在內等富人捲入行賄，讓兒女得以「走後門」進入知名大學就讀的風波持續擴大；根據法院紀錄，收錢之後專門頂替富二代參加大學入學考試的「槍手」年僅36歲，出身學界，不但絕頂聰明，而且心思縝密，冒名參加考試時會模仿當事人筆跡。

「紳士雜誌」(Esquire)13日報導，根據司法部本周公布的麻州美國聯邦地方法院紀錄， 36歲的雷德爾(Mark Riddell)就是在聯邦檢察官查獲的大學入學行賄詐騙案中，專門冒名頂替富二代參加SAT或ACT考試的「槍手」，也協助富二代完成考試後篡改答案。

報導指出，大學入學行賄詐騙主嫌加州商人辛格(William Rick Singer)安排雷德爾擔任代考「槍手」，但要求考試成績不要太高，免得引人注意，但也不能太低，必須符合足以進入知名大學的水準。

麻州聯邦檢察官雷爾林(Andrew Lelling)分析，辛格向富人客戶分析，如果他們的子女已經考過SAT，再考一次時成績突飛猛進，較容易引起質疑；因此，辛格會與客戶商訂一個特定分數，可以達到入學標準卻不會讓人覺得其中有詐，然後請雷德爾上陣冒名代考，考出辛格與客戶談妥的分數。

雷爾林指出，辛格找雷德爾執行擔任「槍手」，理由是雷爾德是「很棒的人選」。

雷爾林也說，雷德爾並沒有任何內部管道可事先知道考題，但他資質非常優秀，憑實力可以考出接近滿分，也能配合要求考出某個特定分數。

「布拉登頓先驅報」(The Bradenton Herald)報導，雷德爾出身學界，是佛州布拉登頓(Bradenton)私立學校IMG學院(IMG Academy)的大學考試與準備輔導部主任，職務是協助學生準備大學入學考試。

根據報導，IMG學院網站12日已經刪除雷德爾的履歷介紹，但先前網站顯示資料則指出，雷德爾是在2006起進入學校服務。

IMG學院網站對媒體發表聲明指出，雷德爾已經遭到無限期停職，學校也針對此案進行調查中。

法院紀錄顯示，雷德爾在辛格指示下，原本要在一名星二代青少年考完ACT之後，幫忙篡改答案，監考人員辛格則事先都已打點完畢，然而這名青少年臨時生病，無法到佛州考場應考，因此雷德爾從佛州坦帕(Tampa)飛到德州休士頓，直接幫這名星二代冒名代考。

根據法院紀錄，2018年7月間，這名星二代的家長提供兒子筆跡樣本給辛格，由辛格轉交雷德爾，好讓雷德爾代考時可以模仿筆跡。考試結束後，雷德爾預計自己在36分裡拿到35分，成績公布時果然如他所言。

檢方調查指出，辛格從2011年至2018年之間，經營大學入學行賄詐騙共計收到2500萬元，雷德爾從2013年開始擔任「槍手」，每次代考可拿到1萬元報酬。

詐騙富二代檢察官
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