貸款詐欺、說謊又判刑 馬納福將關7年半

2019-03-14 15:08 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



馬納福共遭判刑7.5年 當庭道歉未被法官接受 分享 facebook

曾任川普競選總部總幹事的馬納福(Paul Manafort)，上周因曾為烏克蘭政治任務工作、逃稅和銀行詐欺被判47個月監禁，13日再因抵押貸款詐欺及說謊等行為，被聯邦法官判處43個月監禁，目前共面臨7年半監禁；紐約州檢察官同日也宣布，馬納福偽造商業紀錄和密謀等16項罪名成立，因屬州的權限，若判刑確定，川普總統就算有意，也無法特赦馬納福。

馬納福13日當庭道歉，並以照顧家人為由，要求聯邦法官從寬處理，但被法官拒絕。

「被告毫無疑問知道自己在做什麼。」華府聯邦法院法官艾美‧傑克森(Amy Berman Jackson)表示，馬納福說謊和欺詐的次數，以及所涉金額並未被誇大；傑克森以密謀和阻撓指控為由，在47個月監禁的基礎上加判馬納福43個月監禁；由於他從2018年6月就被關押，過去9個月可扣抵刑期。

傑克森說，馬納福的罪行不僅是違反規定，更是向美國人民和國會說謊，「他的動機並非為了支持家庭，而是保有極為奢華的生活」。

馬納福懇請法官不要增加額外刑期，也承認曾在烏克蘭非法遊說，指導證人為他說謊，當庭並向「因為我的行為而受到負面影響的人」道歉；他也承認，上周被判刑時沒有表達歉意和悔意。

他上周被判47個月監禁，是獨立檢察官穆勒迄今起訴被告獲判的最長刑期，他曾要求法官法外施仁，但沒有明白道歉。

「我無法改變過去，但我可以努力改變未來。」馬納福坐在輪椅上對傑克森說，「我為我所做的事以及所有讓我們今天走到此地步的行為道歉」，九個月的單獨監禁，已給了他「新的自我」。

但資深聯邦檢察官魏斯曼(Andrew Weissmann)稱馬納福為逃稅，將財富藏在海外30個銀行帳戶中，金額超過5000萬元，為烏克蘭和德里帕斯卡(Deripaska)政府工作，此行為侵蝕了美國和國外的政治，且罪行已持續超過十年，甚至在等待庭審期間仍在繼續，並在遭軟禁時指導證人為他說謊，「這並非有悔意的表現。」

69歲的馬納福稱自己是66歲妻子的主要照顧人，希望能再與妻子共同生活；「她需要我，我也需要她。」馬納福說，此案已奪去他擁有的一切，包括財產、保險、信任紀錄，兒孫等等。

馬納福的辯護律師道寧(Kevin Downing)稱，馬納福非常懊悔，同時指出穆勒引起的「媒體狂熱」，導致馬納福受到不當的懲罰，「這個過程對被告非常嚴厲。」

穆勒調查團隊的檢察官，先前曾向法院要求對馬納福從重量刑；馬納福是穆勒「通俄案」調查的對象當中，第一個遭到刑事罪名定罪的被告；檢方曾希望他協助通俄門調查，可最後證明他的利用價值很有限；去年11月檢方以馬納福一再向他們撒謊，取消與他達成的認罪協議。