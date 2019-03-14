波洛西反對彈劾 川普感激又自誇：我從未做錯事

2019-03-14 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



川普與波洛西都反對彈劾只是理由不同 歐新社 分享 facebook

特別檢察官穆勒對川普總統是否與俄國勾結的調查諱莫如深，使華府如坐針氈；川普為防民主黨藉此提出彈劾發動先制攻擊，而眾院議長波洛西居然宣稱反對彈劾，使川普感激莫名。

但是，波洛西接受訪問時則宣稱她不認為川普有能力治理國家；被詢及川普是否適任總統時，她譏諷地說：「我們是談道德、智能、還是政治上？」記者表示全部，而她回以川普全部不夠格。

穆勒的調查結果不只讓華府和全美翹首以待，國家公共電台上周甚至報導一些垂死的老人拚命保住一口氣，就想知道穆勒究竟查到什麼。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)即說：「美國民眾等穆勒報告已經等了兩年，我們會盡全力讓民眾聽到穆勒說些什麼。」

穆勒沒有權力起訴現任總統，只有國會能夠彈劾總統；但是，彈劾是一種政治鬥爭，並非純粹的司法對抗，而川普已經發動反擊，並意外獲得民主黨實質領袖波洛西聲援，使民主黨強硬派非常惱火。

波洛西11日向「華盛頓郵報」說：「彈劾會對國家造成尖銳分歧，因此除非有非常強大、並獲得兩黨共同支持的情況，我覺得不應這樣做，以免國家分裂。為他這樣很不值得。」

這顯示波洛西和川普難得的對彈劾問題立場一致，只是理由不同。波洛西大義凜然的端出維護國家團結的說詞，而川普13日推文表示感激。

他也振振有詞地宣稱他何以不應遭到彈劾：「每個人都必須記得一個微小的事實，那就是我從未做任何錯事，經濟和失業空前的好，軍人和退伍軍人都很棒，還有其他很多成就！」

他還自誇地說：「你怎麼能彈劾一個被許多人視為歷來上任最初兩年最成功的總統，尤其他沒有做任何錯事？」

一些前國會助理和分析家說，波洛西不可能展開彈劾程序，因為民主黨在參院得不到把川普定罪和罷黜所需的67票。這是她從共和黨當年彈劾柯林頓總統以失敗告終所得到的教訓。

謝安達說，民主黨單方面推動彈劾注定失敗，「我看不出讓全國經歷這個過程的必要性」。

眾院共和黨領袖麥卡錫則宣稱：「波洛西很聰明，聲明不應彈劾，因為根本沒有彈劾理由。川普當選當天民主黨就決定要彈劾他…這是他們繼續玩弄的政治把戲。」