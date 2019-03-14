緊急狀態令參院今票決 川普警告議員別想太多

2019-03-14 15:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合13日電



在國會參院預定投票表決是否支持川普總統宣布的國家緊急狀態令前夕，川普13日警告共和黨參議員別想太多。據傳，他致電擬另外提案避免參眾兩院均封殺緊急狀態令的共和黨參議員麥克李(Mike Lee，猶他州)，表明他不會接受其他選項。

這就意味，參院共和黨人與副總統潘斯(Mike Pence)，兩天來力圖避免國會封殺緊急狀態令的努力以失敗告終，參院14日極可能通過眾院的決議案，迫使川普總統首次動用否決權，並激化他與國會之間的衝突。

彭博資訊報導，川普13日推文說：「共和黨參議員對於明天就國家緊急狀態的投票想太多，這很簡單地就是邊界安全與零犯罪。我們在邊界有個很大的國家危機，國民也很清楚！」

美聯社報導，原本麥克李有意另外提案，限制總統未來單方面宣布國家緊急狀態的權力，以換取其他同黨參議員支持川普的緊急狀態令，但根據兩位知情人士說法，川普13日在參院共和黨人舉行閉門午餐會議時去電麥克李，表示他不會接受。

對此麥克李會後表示，他將支持撤銷邊界緊急狀態的眾院決議案，因為他自己的提案現在缺乏「馬上前進的方向」。

目前共和黨人掌握參院53席，民主黨人掌握了47席，意味只要有四位共和黨人跑票，本案就會在參院過關。

據傳副總統潘斯在12日曾私下會見五位共和黨參議員，提出願意限制未來總統單方面發布國家緊急狀態的權力，換取共和黨人不支持眾院通過封殺川普宣布緊急狀態的決議案。

這五位共和黨聯邦參議員包括麥克李、提里斯(Thom Tillis，北卡州)、蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)、麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)與保羅(Rand Paul，肯塔基州)。

報導指出，若參院通過眾院這項決議案，再送交白宮，川普肯定會否決，而國會不太可能取得推翻總統否決令所需要的三分之二多數票。