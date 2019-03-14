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馬納福遭紐約檢方起訴16重罪 若定罪川普無法特赦

2019-03-14 15:03世界日報 編譯劉煥彥／綜合13日電

紐約檢方再起訴馬納福16項罪 包括騙房貸、共謀、假造商業紀錄　若遭定罪川普無法...
紐約檢方再起訴馬納福16項罪 包括騙房貸、共謀、假造商業紀錄　若遭定罪川普無法特赦 美聯社
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川普總統前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)13日被聯邦法官判處43個月監禁後，紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)立即以包括房貸詐欺、共謀、偽造商業紀錄等16項重罪將馬納福起訴；一旦馬納福被紐約州法院定罪，即便是貴為總統的川普都無法給予特赦。

紐約時報」報導，總統對於聯邦罪名有特赦權力，但這項權力不及於各州的犯罪案件。

萬斯在當天發表的聲明中指出，馬納福假造商業紀錄長達一年，以取得數百萬元的貸款。

他說，「沒有人能凌駕在紐約州的法律之上」，而且根據他旗下檢察官的調查，「發現了嚴重的罪行，而且被告並未負起責任」。

這11頁起訴書並未揭露太多馬納福犯行的細節，只提到是發生在2015年12月至2017年1月。

多位知情人士透露，其中的房貸詐欺罪，是來自馬納福從羅德島州公民銀行(Citizens Bank)與芝加哥聯邦儲蓄銀行(Federal Savings Bank)取得或有意取得的貸款。

報導指出，萬斯在民主黨主政的州內，身為一個立場偏左的地區檢察官，他肯定會被外界批評起訴川普圈內人有政治動機，而且這還是一位紐約州民主黨人在不到兩周內，第三次對總統、其事業或他的同僚出手。

共和黨策士麥登(Kevin Madden)說：「被視為挑戰他(川普)或他的總統任期的任何行動，與所有行動，都會被認為是政治報復，只想讓他的2016年大選褪色。」

多位親近總統的人士私下指出，他們認為萬斯這麼做不是良策，而且外界會認為他只打落水狗；萬斯則可能認為他起訴馬納福，想傳達出訊息的對象不同，並趁此機會展現他願意挑戰川普。

川普尚未表示是否動用特赦權挽救馬納福，但他經常提到自己的特赦權力，並多次為馬納福辯護，稱他為「勇敢的人」。

川普13日下午表示，「我對馬納福感覺很糟」，而且「並未想到」要特赦他。

川普紐約時報檢察官
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