紐時爆料：柯恩認罪前 秘詢朱利安尼特赦可能性

2019-03-14 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合13日電



紐約時報在翻閱過大量電郵及文件，並訪談過多位人士後發現，川普前律師柯恩認罪及與聯邦檢察官合作前，曾經透過一名律師，接觸過川普總統的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，打探要求川普特赦的可能性。

紐時指出，柯恩是透過律師科斯特洛(Robert J. Costello)設立這條「秘密管道」向川普求救，科斯特洛曾與朱利安尼對話十多次；他在接受紐時訪問時表示，在其中一次對話中，曾直接問朱利安尼，川普是否可以「赦免」柯恩，當時朱利安尼表示，川普不願意討論赦免問題，之後兩人就沒有繼續討論下去。

聯邦檢察官現已對此展開調查，上星期根據「可能違反聯邦刑法」，要求科斯特洛交出有關電郵及文件。

其中一封電郵顯示，科斯特洛在與朱利安尼對話後，於2018年4月給柯恩的電郵表示，「今晚好好睡覺喔，你有朋友在高處。」他在附言中補充說：「有些來自白宮對你的非常積極的評論。魯迪(Rudy朱利安尼名字)注意到如何跟進我昨晚與他聊天的情況。」

對於紐時的報導，聯邦檢察官辦公室發言人拒絕置評；到目前為止，並沒有跡象說明聯邦檢察官懷疑科斯特洛有不法之處，至於調查方向亦不清楚。

而朱利安尼方面，他13日堅稱，與斯科斯特洛的對話，主要是柯恩擔心川普「對他非常生氣」。

有消息人士透露，柯恩上月在參議院情報委員會的閉門應訊中，披露了他與科斯特洛的接觸，時間在去年4月至7月，也就是他被控告之前。不過他在眾院監督及改革委員會應訊時，沒有提到有關「赦免」的談話內容，他亦堅稱從來沒有要求赦免。

紐時上周曾報導，柯恩向檢察官描述了科斯特洛與朱利安尼的談話情況，科斯特洛當時拒絕置評；在採訪中，科斯特洛指責柯恩將他拉下水，作為爭取減刑的一部分。