《金山人語》頂尖大學3個門 你走哪個

2019-03-14 14:57 世界日報 黃美惠



台灣的大學聯考常被罵助長升學主義，一試定終身釀成不少悲劇，可是不能不承認它至少是公平的遊戲，考不好就別想進門。

我升大二那年，高中一個同學被大學聯招會叫去「試考」，我們才知道聯考有它細膩之處，那位台大醫科同學去試考大概和調整試題難易有關係。長了這個知識，讓人對大學聯考多了點敬意。

小老百姓都是從自己微末的經驗來詮釋那些仰之彌高的制度，從而得出自己的結論。

這就是為什麼，美國名流富人拿出六位數的錢讓兒女進名校的醜聞傳開，很多人又吃驚又憤怒。

法庭文件裡，這宗美國有史以來最大規模大學入學詐騙案的主腦人物辛格說了一段話，大家都稱辛格是大學申請輔導教父，他說，名牌大學有三個入口：前門就是靠真本事（merit），後門是靠捐款給學校，還有一個入口是「旁門（side door）」他替大家開旁門左道──買通體育校隊教練和SAT或ACT測驗的辦事員。不論走那個入口，大家門裡見。沒本事的，只能望門興歎。

人生一關又一關，拿綠卡、考公民是年輕人的關卡。下一階段，買房子、好學區，孩子進好大學又是關卡。送子女進一流大學是難以跨越的高山，爸媽自己好、自己努力沒有用，這是孩子的人生，他的勝負，你要怎麼幫？

台灣有名的辜家捐過1000萬美元給賓州大學華頓商學院。這是辛格定義的「後門（Back door）」。二、三十年前的千萬美金是天文數字，據說辜振甫和辜濂松的照片就掛在華頓的捐主牆上。辜家下一代辜成允、辜啟允入讀華頓，成為名校校友。這是合法的有錢人作法，見過世面的人更會告訴你，富二代要保住長輩打下的江山，不能只靠名校文憑。

四處演講及發表有關高等教育文章的彼德賽克斯（Peter Sacks）幾年前講過，讀名校和一般大學的一輩子收益差距約30萬，但這次醜聞牽涉到的錢遠高於此，有華生進耶魯的代價據說達到120萬。別忘了，名校強在Connection，「關係」和「人脈」才是值錢所在。美國社會裡，名牌大學校友的意義可不是校友會辦辦烤肉野餐可比。

辛格說進頂尖大學有三個門，但大部分人是一個門都進不了。主流電台訪問灣區青年對大學申請弊案的感想，很多說是冰山一角，早就聽過富同學誇口。有個女孩的反應是「好可悲」，主持人追問為何可悲？她說：「我悲家裡沒錢，否則我也進名校了。」

聽這天真言話，真正感到悲哀。