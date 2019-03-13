史上最大舞弊！ 美名校招生 明星富豪為小孩行賄

演員蘿瑞羅夫林（右）被控行賄，讓女兒奧莉維亞詹納利能進名校。圖為母女二月在比佛利山露面。 （美聯社） 分享 facebook

美國聯邦司法部十二日宣布偵破美國歷來最大規模的大學錄取舞弊案，指控至少九名教練接受卅三位影星與富人的家長賄賂，換得以偽造的優異體育表現進入包括史丹福、耶魯等名校。涉案者包括熱門影集「慾望師奶」女星費麗西蒂．霍夫曼。

學生家長必須先把某個講定金額的行賄款項，交給加州入學顧問辛格，透過他把錢轉給大學教練，或者主管考試成績篩選的學校主管。

女演員霍夫曼被控行賄讓孩子進入名校，圖為霍夫曼2017年獲得艾美獎的資料照片。 （美聯社） 分享 facebook

檢方說，涉案人員註記行賄者子女為招募來的運動員，也編造虛假檔案誇大這些學生的運動天分，即便他們從未涉及某項運動。辛格還透過作假讓他們看起來更像優秀的高中運動員，顧問公司並編造資料，證明這些學生有某種疾病無法和其他學生一起應考，讓一名佛州男子得以在特殊考場當槍手代替學生考試，或在考試結束後，用他的答案替換學生的答案。主管大學錄取考試的行政官員或監考人員也收賄，縱容這些犯行。

歷來最大規模的大學入學行賄舞弊案主嫌辛格在波士頓法院出庭後，離開法院。 （路透） 分享 facebook

根據檢方調查，學生家長付出的行賄金額從十萬美元到兩百五十萬美元（約新台幣三百萬到七千七百萬元），二○一一年至今年二月行賄總金額高達二千五百萬美元。一名前耶魯運動教練認罪並協助指認其他涉案者。

以「窈窕老爸」角逐二○○六年奧斯卡影后的五十六歲女星費麗西蒂．霍夫曼，及曾演出一九八○年代熱門影集「俏皮老爸天才娃」的五十四歲女星蘿瑞．羅夫林，涉嫌在大學入學過程行賄詐騙，都遭起訴。

聯邦檢察官雷爾林證實，費麗西蒂．霍夫曼已經遭到聯邦探員逮捕，並以廿五萬美元交保。正在加拿大溫哥華拍片的蘿瑞．羅夫林十二日透過發言人表示目前不便評論案情；費麗西蒂．霍夫曼的公關則未回應媒體的聯繫。

除了這兩位女星外，遭起訴者還包括多名企業執行長、金融家、釀酒師和時尚設計師。