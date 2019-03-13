親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

鹿港龍王祭登錄文資卡關 專家：偽民俗無保存傳承者

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

拉斯維加斯打造地下捷運 馬斯克鑽洞公司中選

2019-03-13 20:25中央社 舊金山12日綜合外電報導

美國拉斯維加斯觀光局今天遴選億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下隧道建造新創事業「鑽洞公司」，在當地建造一套地下「捷運系統」，作為一座大型會議中心擴建工程的一部分。

拉斯維加斯會展及觀光局（Las Vegas Conventionand Visitors Authority, LVCVA）董事會誇耀稱，挑選鑽洞公司（The Boring Company）是一項「徹底改革南內華達運輸的重大決策」。

根據LVCVA，鑽洞公司將設計、建造並營運這套會議中心的交通系統，這套系統由一個環狀隧道組成，自動駕駛電動車能高速行駛載客。

馬斯克在推特（Twitter）發布一則訊息說：「期待在拉斯維加斯打造一條鑽洞公司隧道。」

「推定年底前能投入營運！」

雙方預定協商這項計畫的最終合約並提交6月舉行的一項會議批准。

興建經費預計介於3500萬美元至5500萬美元間，視路線、車站數量和大小而定。

根據LVCVA，這座會議中心的運輸系統有可能擴展並連結拉斯維加斯市中心、機場和這座城市的其他部分。

擴建工程完成後，拉斯維加斯會議中心（LasVegas Convention Center）將占地約81公頃。

根據LVCVA，這座會議中心一端至另一端距離約3.2公里，因此需要「一種賓客運輸解決方案」。

LVCVA董事長布朗（Larry Brown）表示，我們期待與鑽洞公司一同打造這座新的大眾運輸解決方案。

拉斯維加斯馬斯克機場
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

慾望師奶作弊！美國爆發大規模「大學入學弊案」

2019-03-13 17:17

堅持拒建圍牆 過半議員擋川普

2019-03-13 16:54

名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

籲支持者保留熱情 拜登暗示將宣布參選美總統

2019-03-13 16:13

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

影／美最大宗大學入學弊案 慾望師奶等50人遭起訴

2019-03-13 13:44

暴風女換律師 繼續和川普打官司

2019-03-13 13:38

移民團體示威 要求州府發無證移民駕照

2019-03-13 12:29

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

再為台抱不平 美參議員斥薩爾瓦多與台斷交犯大錯

2019-03-13 08:38

新澤西州娛樂大麻合法化 草案出爐

2019-03-13 05:25

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

預算角力 美國政府恐再度關門

2019-03-13 00:08

UFC拳王竟偷粉絲手機 麥奎格在美被捕

2019-03-12 17:07
看更多

熱門文章

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

英脫二次公投 唯一解方

2019-03-12 23:17

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

「裸體蒙娜麗莎」 很可能是達文西真跡

2019-03-13 13:53

德國福斯汽車宣布 2023年前裁員7000人

2019-03-13 19:10

失聲的梅伊也失去國會支持 彭博：她徹底失敗應換人做

2019-03-13 11:45

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

影／美最大宗大學入學弊案 慾望師奶等50人遭起訴

2019-03-13 13:44

這檔股票帶衰！道瓊漲幅差標普500這麼多 十年僅見

2019-03-13 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top