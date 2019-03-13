拉斯維加斯打造地下捷運 馬斯克鑽洞公司中選

2019-03-13 20:25 中央社 舊金山12日綜合外電報導



美國拉斯維加斯觀光局今天遴選億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下隧道建造新創事業「鑽洞公司」，在當地建造一套地下「捷運系統」，作為一座大型會議中心擴建工程的一部分。

拉斯維加斯會展及觀光局（Las Vegas Conventionand Visitors Authority, LVCVA）董事會誇耀稱，挑選鑽洞公司（The Boring Company）是一項「徹底改革南內華達運輸的重大決策」。

根據LVCVA，鑽洞公司將設計、建造並營運這套會議中心的交通系統，這套系統由一個環狀隧道組成，自動駕駛電動車能高速行駛載客。

馬斯克在推特（Twitter）發布一則訊息說：「期待在拉斯維加斯打造一條鑽洞公司隧道。」

「推定年底前能投入營運！」

雙方預定協商這項計畫的最終合約並提交6月舉行的一項會議批准。

興建經費預計介於3500萬美元至5500萬美元間，視路線、車站數量和大小而定。

根據LVCVA，這座會議中心的運輸系統有可能擴展並連結拉斯維加斯市中心、機場和這座城市的其他部分。

擴建工程完成後，拉斯維加斯會議中心（LasVegas Convention Center）將占地約81公頃。

根據LVCVA，這座會議中心一端至另一端距離約3.2公里，因此需要「一種賓客運輸解決方案」。

LVCVA董事長布朗（Larry Brown）表示，我們期待與鑽洞公司一同打造這座新的大眾運輸解決方案。