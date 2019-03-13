天使城駕駛最兇猛！全美都市行車驃悍度Top 10揭曉
月亮是家鄉的圓，但似乎沒人會說自家附近的汽車駕駛技術最棒、開車最守交通規則，往往會抱怨他們開車上路時既難以預測又不守規矩。
各地駕駛給人的印象不一，對於「哪些城市的駕駛最糟糕？」的問題，往往是眾說紛紜。但如今拜大數據分析之賜，這答案似乎終於有了客觀的解答方式。
「今日美國報」報導，燃料節省應用程式（App）開發商GasBuddy依據用戶使用該App功能的資訊，分析出美國哪些城市的駕駛開車最驃悍。GasBuddy的App已被下載約7,000萬次，內含一種功能選項，可追蹤用戶開車習慣，並提供他們如何節省燃料的建議。
這群分析師根據GasBuddy App記錄的資料，評估駕駛超速、緊急煞車和急遽加速的頻率，作為評估全美各地駕駛驃悍程度的依據。這項研究檢視美國人口前30大都會區後，斷定以下十個城市的駕駛開車開得最猛：
1. 洛杉磯
2. 費城
3. 薩克拉門托，加州
4. 亞特蘭大
5. 舊金山
6. 聖地牙哥
7. 奧蘭多，佛州
8. 底特律
9. 奧斯汀，德州
10. 拉斯維加斯
報告指出，在稱為「天使之城」的洛杉磯，當地駕駛開起車來卻毫無「天使」給人的祥和感，驃悍程度在全美各大城高居第一。這其來有自。報告顯示，洛杉磯駕駛平均一年有90個小時耗在塞車中，火氣難免。
其他有趣的發現包括：
● 周五是一周之間各地駕駛開車最驃悍的一天。
● 周三是周間駕駛開車最不猛的一天。
● 洛杉磯和費城在緊急煞車和急遽加速排行上領先各城。
● 聖地牙哥、奧蘭多和底待律的駕駛超速肇禍案件最多。
● 明尼亞波利斯的駕駛開車最斯文，在受評30大城市的驃悍度排名第30。
以下是11至30名：
11. 夏洛特
12. 匹茲堡
13. 鳳凰城
14. 波士頓
15. 達拉斯/沃斯堡
16. 芝加哥
17. 邁阿密都會區
18. 巴爾的摩
19. 坦帕/聖彼德斯堡
20. 華府
21. 聖安東尼奧
22. 休士頓
23. 紐約
24. 堪薩斯
25. 聖路易
26. 丹佛
27. 波特蘭，俄勒岡州
28. 辛辛那提Cincinnati
29. 西雅圖
30. 明尼亞波利斯都會區
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