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天使城駕駛最兇猛！全美都市行車驃悍度Top 10揭曉

2019-03-13 18:38經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

月亮是家鄉的圓，但似乎沒人會說自家附近的汽車駕駛技術最棒、開車最守交通規則，往往會抱怨他們開車上路時既難以預測又不守規矩。

各地駕駛給人的印象不一，對於「哪些城市的駕駛最糟糕？」的問題，往往是眾說紛紜。但如今拜大數據分析之賜，這答案似乎終於有了客觀的解答方式。

「今日美國報」報導，燃料節省應用程式（App）開發商GasBuddy依據用戶使用該App功能的資訊，分析出美國哪些城市的駕駛開車最驃悍。GasBuddy的App已被下載約7,000萬次，內含一種功能選項，可追蹤用戶開車習慣，並提供他們如何節省燃料的建議。

這群分析師根據GasBuddy App記錄的資料，評估駕駛超速、緊急煞車和急遽加速的頻率，作為評估全美各地駕駛驃悍程度的依據。這項研究檢視美國人口前30大都會區後，斷定以下十個城市的駕駛開車開得最猛：

1. 洛杉磯

2. 費城

3. 薩克拉門托，加州

4. 亞特蘭大

5. 舊金山

6. 聖地牙哥

7. 奧蘭多，佛州

8. 底特律

9. 奧斯汀，德州

10. 拉斯維加斯

報告指出，在稱為「天使之城」的洛杉磯，當地駕駛開起車來卻毫無「天使」給人的祥和感，驃悍程度在全美各大城高居第一。這其來有自。報告顯示，洛杉磯駕駛平均一年有90個小時耗在塞車中，火氣難免。

其他有趣的發現包括：

● 周五是一周之間各地駕駛開車最驃悍的一天。

● 周三是周間駕駛開車最不猛的一天。

● 洛杉磯和費城在緊急煞車和急遽加速排行上領先各城。

● 聖地牙哥、奧蘭多和底待律的駕駛超速肇禍案件最多。

● 明尼亞波利斯的駕駛開車最斯文，在受評30大城市的驃悍度排名第30。

以下是11至30名：

11. 夏洛特

12. 匹茲堡

13. 鳳凰城

14. 波士頓

15. 達拉斯/沃斯堡

16. 芝加哥

17. 邁阿密都會區

18. 巴爾的摩

19. 坦帕/聖彼德斯堡

20. 華府

21. 聖安東尼奧

22. 休士頓

23. 紐約

24. 堪薩斯

25. 聖路易

26. 丹佛

27. 波特蘭，俄勒岡州

28. 辛辛那提Cincinnati

29. 西雅圖

30. 明尼亞波利斯都會區

洛杉磯塞車嚴重，造成該市駕駛在全美行車驃悍度排名高居第一。美聯社
洛杉磯塞車嚴重，造成該市駕駛在全美行車驃悍度排名高居第一。美聯社
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