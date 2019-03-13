大麻合法化 伊州就有25億市場

2019-03-13 18:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



娛樂性大麻合法化過不過將會影響背後數十億美元的交易市場！自加拿大立法通過成為第2個娛樂用大麻合法國後，該產業公司便將目光放在加國鄰近、更大的市場美國身上。日前據外媒指出，雖然美國內部已有約10個州合法化，但目前各州對大麻態度仍不一，研究更認為，伊利諾州若合法化，其內部市場潛力可能高達25億美元。

根據《Yahoo財金網》報導，自從去年加拿大通過娛樂性大麻合法化後，這項產業席捲北美，讓大麻銷量節節攀升，連帶著大麻公司逐漸推動著併購案。該網指出，各大公司都明白美國是潛力無窮的娛樂性大麻市場，也搶著在全面合法化前提前佈局。

舉總部位於加州的大麻產銷商MedMen在去年底，斥資6.82億美元收購總部位於芝加哥的醫藥大麻公司，顯然他們要快速搶下合法化地區的種植許可證，類似於花錢買憑證。

《科羅拉多公共廣播網》報導，不只有廠商看得到利潤之所在，各州的議員也都明白這是一項「大生意」，多數州的議員都在為大麻合法化而努力，除了部分州受到保守派的民主黨員力阻以外，目前已有10個州與華盛頓特區是「解禁」的，但這些解禁還只是允許個人使用，商業生產或政府銷售都在協議當中。

此外，據《財富網》報導，研究指出，伊利諾州可能是下一個合法化議題吵最兇的州，因為該州的大麻需求量潛力很大，每年估能達到25億美元的交易價值。該州目前尚未給出明確的合法化投票日期，但提案內容有項但書，該州的娛樂性大麻合法僅提供給21歲以上的人，是為了保護青少年，又能達到該州市場發展的目的。

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