親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

大麻合法化 伊州就有25億市場

2019-03-13 18:42台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

娛樂性大麻合法化過不過將會影響背後數十億美元的交易市場！自加拿大立法通過成為第2個娛樂用大麻合法國後，該產業公司便將目光放在加國鄰近、更大的市場美國身上。日前據外媒指出，雖然美國內部已有約10個州合法化，但目前各州對大麻態度仍不一，研究更認為，伊利諾州若合法化，其內部市場潛力可能高達25億美元。

根據《Yahoo財金網》報導，自從去年加拿大通過娛樂性大麻合法化後，這項產業席捲北美，讓大麻銷量節節攀升，連帶著大麻公司逐漸推動著併購案。該網指出，各大公司都明白美國是潛力無窮的娛樂性大麻市場，也搶著在全面合法化前提前佈局。

舉總部位於加州的大麻產銷商MedMen在去年底，斥資6.82億美元收購總部位於芝加哥的醫藥大麻公司，顯然他們要快速搶下合法化地區的種植許可證，類似於花錢買憑證。

《科羅拉多公共廣播網》報導，不只有廠商看得到利潤之所在，各州的議員也都明白這是一項「大生意」，多數州的議員都在為大麻合法化而努力，除了部分州受到保守派的民主黨員力阻以外，目前已有10個州與華盛頓特區是「解禁」的，但這些解禁還只是允許個人使用，商業生產或政府銷售都在協議當中。

此外，據《財富網》報導，研究指出，伊利諾州可能是下一個合法化議題吵最兇的州，因為該州的大麻需求量潛力很大，每年估能達到25億美元的交易價值。該州目前尚未給出明確的合法化投票日期，但提案內容有項但書，該州的娛樂性大麻合法僅提供給21歲以上的人，是為了保護青少年，又能達到該州市場發展的目的。

【更多精采內容，詳見

大麻加拿大芝加哥
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

慾望師奶作弊！美國爆發大規模「大學入學弊案」

2019-03-13 17:17

堅持拒建圍牆 過半議員擋川普

2019-03-13 16:54

名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54

哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50

籲支持者保留熱情 拜登暗示將宣布參選美總統

2019-03-13 16:13

波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39

影／美最大宗大學入學弊案 慾望師奶等50人遭起訴

2019-03-13 13:44

暴風女換律師 繼續和川普打官司

2019-03-13 13:38

移民團體示威 要求州府發無證移民駕照

2019-03-13 12:29

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

再為台抱不平 美參議員斥薩爾瓦多與台斷交犯大錯

2019-03-13 08:38

新澤西州娛樂大麻合法化 草案出爐

2019-03-13 05:25

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

預算角力 美國政府恐再度關門

2019-03-13 00:08

UFC拳王竟偷粉絲手機 麥奎格在美被捕

2019-03-12 17:07
看更多

熱門文章

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

英脫二次公投 唯一解方

2019-03-12 23:17

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

失聲的梅伊也失去國會支持 彭博：她徹底失敗應換人做

2019-03-13 11:45

「裸體蒙娜麗莎」 很可能是達文西真跡

2019-03-13 13:53

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

南韓、澳洲宣布停飛波音737 Max

2019-03-12 20:26

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top