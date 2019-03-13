堅持拒建圍牆 過半議員擋川普

2019-03-13 16:54 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



川普總統堅持維護邊境安全，不惜動用否決權退回國會表決結果。（Photo on The White House） 分享 facebook 至少有4位共和黨人表示，不會支持同黨總統川普在美墨邊境蓋圍牆的計劃，這可能會讓川普動用他第一次的否決權。在他宣布國家進入緊急狀態後，美國參議院將於台灣時間15日時進行表決，決定是否批准川普總統所規劃的36億美金的建牆預算。

勿成總統幫兇

根據《CNBC》的報導，這4個共和黨議員加上47個民主黨參議員，在參議院反對的勢力將會過半，川普總統的法案無法在國會裡過關，而川普先前已威脅要動用否決權，否決參議院的決定。

「無可否認的，預算案在國會內引起了巨大的討論聲量，但我們會在星期四作出決定。」共和黨參議院領袖麥康納表示，在議會裡大家對於川普維護邊境安全的決心感到高興，但在預算上可能會有一些意見。

而民主黨參議院領袖舒默則力勸共和黨參議員們出面反對川普的法案，「根本沒有緊急狀態，川普的行為對於政府的權力均衡造成了嚴重的損害。」他希望共和黨員們拿出勇氣，維護國會在美國三權分立中的角色。

邊境安全淪為作秀

而根據《今日美國》報導，加州州長努森對於川普的言行不以為然，直言川普上演的是「政治電影秀」。他表示，加州政府不會像聯邦政府一樣對這些難民視若無睹，川普的言論只是把人民拉入他的政治風暴中。

川普也馬上在推特反擊，直指加州州長「可能認為將加州的高稅金花在避難所，比花在高速鐵路還要好」，「看來加州該減稅了。」

【更多精采內容，詳見 】