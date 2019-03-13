波洛西收回辦公室 將副總統潘斯趕出眾院

2019-03-13 15:39 世界日報 編譯組╱灣區12日電



國會眾議院現在是波洛西的天下，眾院的規矩也由她去定。2017年初川普上任總統後，當時的眾院議長是共和黨的萊恩(Paul Ryan)，他撥了眾院一個辦公室給共和黨的副總統潘斯(Mike Pence)。但今年初眾院議長變成為波洛西，她上任後立即更改規定，取消潘斯的辦公室，將潘斯趕出眾院。

國家公共電台(NPR)12日報導了波斯被逐的消息引起了注意，波洛西的支持者和反對者在網上進行辯論。

萊恩給予潘斯的辦公室，位於國會大樓眾院那邊的一樓，位置顯赫。NPR的報導說，辦公室門上原來的潘斯姓名牌子，已經被拆除，這個辦公室已經改為眾院的白宮立法事務小組的辦公所在。

NPR說，眾院的辦公室分配全由議長話事，所以萊恩可以將辦公室分給潘斯，而波洛西則將他趕走；副總統原來只有參院的辦公室。潘斯進駐眾院，成為小布希總統以來，同時兼有參眾兩院辦公室的第一人。

波洛西的粉絲認為這種「權力轉移」非常有趣，一名粉絲在推特說：「這是2019年的政治風格，我喜歡！」另一粉絲的推文則說：「搶回地盤，非常好。」

但一名反對者發的推文則說：「小事一件，實在沒有必要將事情報導成這樣，已經有點假新聞的味道。」

並不是所有民主黨人都支持波洛西的，11日她對華盛頓郵報說，她不贊成現在就彈劾川普，所以立即引起一些民主黨人的不滿。波洛西說；「彈劾會造成國家分化，除非證據強而有力，民主共和兩黨都同意彈劾。」

波洛西還說，川普不適合做總統，不值得為了他導致國家分化。