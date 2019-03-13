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影／美最大宗大學入學弊案 慾望師奶等50人遭起訴

2019-03-13 13:44聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國司法部破獲史上規模最大的美國大學入學舞弊案，指控家長涉嫌花大錢走後門，幫孩子進入名校大學，共33個富有家庭涉案，50人遭司法部起訴，涉及金額達2500萬美元，包括「慾望師奶」和「俏皮老爸天才娃」的兩名女星，都在起訴名單上。

美國司法部12日宣布，入學舞弊案起訴50人，名單中包括33名家長、13名教練和主嫌辛格（William Singer）若干生意夥伴，除了「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）和經典影集「俏皮老爸天才娃」（Full House）女星羅莉洛林（Lori Loughlin），還包括多名企業執行長、金融家、釀酒師和時尚設計師。這是司法部史上規模最大的入學行賄案件，若遭定罪，主謀和付款作弊的家長恐面臨20年徒刑。

聯邦調查局當初是在調查另一樁完全無關的案子中，意外發現這起舞弊事件；法庭文件顯示，此案其中一名證人是耶魯大學女子足球隊前教練，她已於一年前認罪，之後一直協助聯邦調查局收集線索。辛格目前面臨敲詐勒索、洗錢、欺騙聯邦政府及妨礙司法等罪名，且已同意認罪。

檢方指出，主嫌辛格透過經營一家名為「關鍵全球基金會」（Key World wide Foundation）的慈善機構作為掩飾，所有交易都是透過「捐款」進行，涉案家長還能因此將這筆消費拿來申請扣稅。

辛格提供家長兩種選項，一種是較便宜的方案，透過在大學入學考試ACT或SAT上作弊或改分數，幫助小孩進入大學，要價約1萬5千美元（約46.5萬新台幣）到7萬5千美元（約230萬新台幣）之間。

另一種較貴的方案，則是透過編造虛假運動員檔案，賄賂大學體育教練，讓小孩以「體保生」身分進入名校大學，平均要價約25萬美元（約780萬新台幣）到40萬美元（約1240萬新台幣）不等；辛格在犯案的2011年至2018年期間，累計共獲得達2500萬美元（約7.8億新台幣）。

法庭文件指出，「慾望師奶」霍夫曼與伴侶威廉梅西以1萬5千美元，換取大女兒以類似身障生的身分到其他場地考試，獲得2倍的測驗時間，並在考後有人幫忙訂正答案，讓女兒的考試成績整整進步400分；羅夫林與時尚設計師的丈夫吉安諾里(Mossimo Giannulli)，則是支付50萬美元（約1150萬新台幣），幫2個不知划船為何物的女兒，以「體保生」身分，進入南加州大學賽艇隊。

涉嫌的學校則包括史丹佛大學、耶魯大學、洛杉磯加州大學、喬治城大學、南加州大學、德州大學及威克森林大學(Wake Forest University)；加州大學12日已發聲明表示，除了與聯邦調查局合作，學校正開展內部調查，必要時將採取行動，同時也將審視錄取過程，確保這類行為不再發生。

美國司法部破獲史上規模最大的美國大學入學舞弊案，共33個富有家庭涉案，50人遭司...
美國司法部破獲史上規模最大的美國大學入學舞弊案，共33個富有家庭涉案，50人遭司法部起訴，涉及金額達2500萬美元，包括「慾望師奶」和「俏皮老爸天才娃」的兩名女星，都在起訴名單上。美聯
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美國司法部破獲史上規模最大的美國大學入學舞弊案，主嫌辛格透過入學考作弊以及假造體...
美國司法部破獲史上規模最大的美國大學入學舞弊案，主嫌辛格透過入學考作弊以及假造體育生身分，幫助富裕家庭子女進入美國頂尖大學。法新
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