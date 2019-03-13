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移民團體示威 要求州府發無證移民駕照

2019-03-13 12:29世界日報 記者洪群超／紐約報導

移民團體州府示威，要求向無證移民發駕照。 記者洪群超攝影
移民團體州府示威，要求向無證移民發駕照。 記者洪群超攝影
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紐約移民聯盟、造路紐約(Make the Road NY)等移民維權團體，12日再組織上千人至紐約州府奧伯尼(Albany)示威，要求正在預算協商中的州參、眾議會，把允許無證移民申請駕照的「駕照通行與隱私法案」(Driver’s License Access and Privacy Act)列入新財年預算之中，在今年會期內便使此法通過、州長簽字生效。

紐約移民聯盟執行總監崔慶漢說，「離州預算出爐僅剩幾周，上千名移民、維權人士和民選官員在此表達我們的聲音：州長葛謨(Andrew Cuomo)和州議會是時候站出來，以實際行動成為紐約州移民的保護者」。

崔慶漢表示，在如今川普政府之下，給予所有移民駕照對保護移民來說更顯重要；他說，全美已有包括為傳統共和黨州的猶他州(Utah)在內的12個州通過立法，向無證移民發駕照，如今包括布朗士和布碌崙的地區檢察官也已公開支持此法案，認為此舉對社區治安大有裨益，「州府要切實行動起來，不要再有奧伯尼政治遊戲和紙上談兵。」

「駕照通行與隱私法」由布朗士民主黨州眾議員克萊斯波(Marcos Crespo)和州參議員塞浦維達(Luis Supulveda)提出，允許無證移民申請駕照，並禁止在申請表格上涵蓋申請者移民身分問題。

支持者認為，此法可惠及全州超過26萬5000名移民，並為州府和地方財政每年增加5700萬元稅收，也讓這些無證移民能開車接送孩子、工作等，降低他們無證駕駛或因害怕遭遞解而肇事逃逸帶來的危險；但反對者認為此舉危及反恐等公共安全，前州長思必策(Eliot Spitzer)曾在2007年推動類似法案，但最後因反恐問題引發的阻力而擱淺。

州長葛謨多次表態支持此法，並稱若在州參、眾兩會通過他會簽署，不過近期又被爆出他私下致電代表多位上州較保守選區的民主黨籍州議員，提醒他們勿支持此法，以免政治生涯受不利影響；而目前州眾議會民主黨籍的多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也尚未明確對此法案表態。

移民駕照紐約

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