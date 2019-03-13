全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國衛報報導，美國人死後有兩種主要的合法殯葬方式，包括火葬和土葬，不過，未來華盛頓州可望出現第三種方式，那就是成為「堆肥」。

華盛頓州民主黨州參議員佩德森（Jamie Pedersen）推動的「重組法案」（recomposition bill），盼透過立法擴大人類遺體處理方式的選擇。他提出將人類遺體放進有鹼性液體的密閉容器中，分解成營養密集的「混合肥料」，而這些肥料能供作親人用於堆肥。

該法案上月已獲華盛頓州州參議院通過，州眾議院消費者保護委員會也同意這項法案，但進行些微修正。該立法若由民主黨州長英斯利（Jay Inslee）簽字，華盛頓州將成為第一個允許死後自然腐化當堆肥的州。

佩德森認為，遺體堆肥非常適合華盛頓州居民，因為該州具有環保意識，且不像其他州的民眾擁有特定宗教信仰。

這種回歸自然的方式不僅對環境危害更小，花費也可比常規葬禮便宜2000美元（約新台幣6萬1000元），倘若法案拍板定案，最快將在2020年5月1日生效。

來自華盛頓州的「重組」公司創辦人斯佩德（Katrina Spade）是這一運動背後的主要驅動力。她在唸研究所時得到這想法，當時一名朋友告訴她幾十年來農民堆肥的做法，斯佩德突然意識到人類遺體也能選擇更環保的方式。

斯佩德2014年與華盛頓州立大學有機農業教授卡彭特-伯格斯（Prof Lynne Carpenter-Boggs）合作，根據他們的研究顯示，在人體分解的最後階段透過加入混合木屑和類似的營養材料，能讓微生物和細菌發揮更大分解作用。